Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 558 0

Фальшивый пункт обмена валюты работал в столице

Фальшивый пункт обмена валюты работал в столице

Махинация с долларами проходила в помещении бывшего ресторана на улице Голосеевской. Там аферист обустроил фальшивый пункт обмена валют, после чего с наличными пытался бежать через другой выход.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции выехала на место и задокументировала правонарушение. Правоохранители установили, что злоумышленник узнал о продаже заведения питания в Голосеевском районе столицы и назначил встречу с его владельцем. Он рассказал, что якобы директор приедет позже и составит договор купли-продажи или аренды, а пока он осмотрит здание и примет решение», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что мошенник не дождался официальных документов, а «за спиной» у владельца использовал бывший ресторан с дополнительным выходом в своих целях.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018