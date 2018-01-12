Фальшивый пункт обмена валюты работал в столице

Махинация с долларами проходила в помещении бывшего ресторана на улице Голосеевской. Там аферист обустроил фальшивый пункт обмена валют, после чего с наличными пытался бежать через другой выход.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции выехала на место и задокументировала правонарушение. Правоохранители установили, что злоумышленник узнал о продаже заведения питания в Голосеевском районе столицы и назначил встречу с его владельцем. Он рассказал, что якобы директор приедет позже и составит договор купли-продажи или аренды, а пока он осмотрит здание и примет решение», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что мошенник не дождался официальных документов, а «за спиной» у владельца использовал бывший ресторан с дополнительным выходом в своих целях.