Проминвестбанк утратил доступ к специнтервенциям НБУ

Национальный банк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в I квартале 2018 года.
Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди участников межбанковского рынка. Этот рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех подрейтингов:
- объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);
- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес 30%);
- объем активов банка (удельный вес- 20%).
В связи с этим в I квартале 2018 году в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса был добавлен ПроКредит Банк, исключен – Проминвестбанк.
Таким образом, участвовать в интервенциях смогут:
“Альфа-Банк”
“Банк инвестиций и сбережений”
“Банк Кредит Днепр”
“ИНГ Банк Украина”
“КБ “Глобус”
“Креди Агриколь Банк”
“ОТП Банк”
“Ощадбанк”
Акционерный банк “Пивденный”
КБ “ПриватБанк”
“ПроКредит Банк”
“ПУМБ”
“Райффайзен Банк Аваль”
“Сбербанк”
“Ситибанк”
“ТАСкомбанк”
“Укргазбанк”
“Укрэксимбанк”
“УкрСиббанк”
“Укрсоцбанк”
Интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса проводятся с начала 2017 года. В 2017 году НБУ купил на межбанке почти $2,3 млрд, в том числе через интервенции по форме запроса наилучшего курса больше $1 млрд. За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке $1 млрд, в том числе через интервенции по форме запроса наилучшего курса – $239 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 32771 22
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1053 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2455 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1046 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1555 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 32771 22
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4921 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3852 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2455 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2316
Мэр Киева представил новые трамваи PESA7 ч. назад - 580
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1206 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3780 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2580
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг