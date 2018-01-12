Проминвестбанк утратил доступ к специнтервенциям НБУ

Национальный банк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в I квартале 2018 года.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди участников межбанковского рынка. Этот рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех подрейтингов:

- объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);

- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес 30%);

- объем активов банка (удельный вес- 20%).

В связи с этим в I квартале 2018 году в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса был добавлен ПроКредит Банк, исключен – Проминвестбанк.

Таким образом, участвовать в интервенциях смогут:

“Альфа-Банк”

“Банк инвестиций и сбережений”

“Банк Кредит Днепр”

“ИНГ Банк Украина”

“КБ “Глобус”

“Креди Агриколь Банк”

“ОТП Банк”

“Ощадбанк”

Акционерный банк “Пивденный”

КБ “ПриватБанк”

“ПроКредит Банк”

“ПУМБ”

“Райффайзен Банк Аваль”

“Сбербанк”

“Ситибанк”

“ТАСкомбанк”

“Укргазбанк”

“Укрэксимбанк”

“УкрСиббанк”

“Укрсоцбанк”

Интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса проводятся с начала 2017 года. В 2017 году НБУ купил на межбанке почти $2,3 млрд, в том числе через интервенции по форме запроса наилучшего курса больше $1 млрд. За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке $1 млрд, в том числе через интервенции по форме запроса наилучшего курса – $239 млн.