Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-4

С 1 января 2018 года в Украине вне закона оказалась продажа бензина и дизтоплива стандарта Евро-4. Самое очевидное, что от «изъятия» с рынка дешевого, пусть и не экологичного топлива пострадают владельцы стареньких «Москвичей» и прочих «Запорожцев».

Однако есть еще огромный класс фермеров, которым тоже не сильно по карману переходить на премиумные сорта. И при этом эксперты утверждают, что того же дизеля Евро-4 в Украине и так 8 месяцев не продают.

Запрет на оборот стандарта Евро-4 был прописан еще несколько лет назад в Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам.

Эксперты в топливной отрасли уверяют, что топливо Евро-4 в Украине уже практически не продается, так что ничего страшного на рынке произойти не должно. «У нас из Евро-4 был в продаже только восьмидесятый бензин производства Шебелинки. Его давно уже нет. То, что вступило с 1 января, де-факто работает самое малое 8 месяцев. Потому, что 8 месяцев назад последнее Евро-4 выкачали из трубы в Новоград-Волынском и завели Евро-5. Вся Беларусь работает по Евро-5, Европа уже на грани Евро-6. Литва, Польша, Россия Евро-4 тоже не выпускает. Получается, что Евро-4 уже взять неоткуда. Разница между Евро-4 и Евро-5 только в меньшем содержании серы (в 5 раз). В цене там отличие небольшое», — объяснил президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Касянчук.