"Укрзализныця" в прошлом году заплатила свыше 17 миллиардов налогов и сборов - Кравцов

ПАО “Укрзализныця” в 2017 году заплатила почти 17,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов, что на 2,5 млрд грн больше показателей 2016 года.
Об этом сообщил в Twitter и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
“В частности, в государственный бюджет уплачено 6,6 млрд грн, в местные бюджеты – почти 5,2 млрд грн, единого социального взноса уплачено 5,6 млрд грн. В 2016 году Укрзализныця выплатила 15 млрд грн налогов и обязательных платежей”, – сообщил руководитель ведомства.
Кравцов убежден, что Укрзализныця и в дальнейшем будет оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
“Укрзализныця как компания в своем новом качестве должна прежде всего ориентироваться на коммерческую эффективность и финансовый результат. Заработанные средства, в свою очередь, должны направляться на развитие и модернизацию компании. В то же время мы помним о своей социальной ответственности и в дальнейшем будем оставаться среди крупнейших доноров государственного бюджета и Пенсионного фонда”, – рассказал глава Укрзализныци.
Также руководитель отрасли сообщил, что в 2018 году компания планирует увеличить отчисления в бюджеты всех уровней.
«В этом году планируем заплатить более 18 млрд грн. Мы отмежевываемся от навязанного ложного тезиса, будто компания тормозит развития страны. Мы должны сделать все, чтобы стать мощной эффективной компанию, обеспечивающую потребности отечественной экономики», – резюмировал Кравцов.
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