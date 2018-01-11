Google купила стартап, разрабатывающий технологию передачи звука через дисплей смартфона

По данным Bloomberg, компания Google приобрела стартап Redux из Великобритании. Его команда занимается разработкой технологии, которая позволяет передавать звук и сенсорную обратную связь непосредственно через дисплей смартфона.
Причём, сделка, якобы, состоялась ещё в августе 2017 года, но официальных сообщений по этому поводу ещё не поступало. После получения контроля над стартапом Google прекратила работу его сайта.
Ранее Redux демонстрировал работу своей технологии на примере планшета, оснащённого приводами, передающими вибрацию на экран. Благодаря этому удалось трансформировать дисплей в динамик и воспроизводить через него музыку. Отказавшись от использования динамика в смартфонах, Google сможет освободить внутреннее пространство для более крупной и ёмкой батареи или других важных компонентов.
Несмотря на то, что Redux уже интегрировал такую технологию в ПК и автомобильные информационно-развлекательные системы, в последнее время стартап сосредоточился на том, чтобы реализовать ту же технологию и в мобильных устройствах. В апреле 2017 года компания заявила о том, что ожидает начала использования технологии в смартфонах с 2018 года. Решение Google о покупке стартапа может ускорить выпуск коммерческих устройств на базе технологии Haptic Sound от Redux. Она может появиться в новых устройствах Google в конце этого года.
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