Стало известно, как рассчитывать налог на роскошные авто

С 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата – с 3200 до 3723 грн. Соответственно изменились и налоговые начисления, в том числе определение автомобиля, за который надо платить “транспортный налог на роскошь”.

Этот налог начисляют по “Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей”, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины № 66 от 18 февраля 2016 года.

Владельцы автомобилей возрастом до 5 лет, стоимость которых в начале года составляет более 1396125 грн, должны платить “транспортный налог” в размере 25 000 грн в год. В прошлом году “роскошными” считали автомобили стоимостью не менее 1,2 млн грн.

Сейчас определить, сколько стоит ваш автомобиль в этом году, можно с помощью специального калькулятора. Он размещен на сайте Министерства экономического развития и торговли. Также на сайте перечисляют автомобили по маркам, моделям и возрасту, которые подлежат налогообложению.

Однако информацию по состоянию на 2018 год еще не обновили в соответствии с новой “минималкой”. Платить налог на роскошь необходимо будет уже весной.