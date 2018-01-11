Украинцам позволили сэкономить на адвокатах и меньше заплатить пени банкам

Украинским заемщикам дали возможность сэкономить на услугах адвокатов. Если банк с опозданием подаст иск за кредитные неплатежи, то человеку не нужно будет нанимать юриста для составления соответствующего ходатайства. Ему достаточно сделать лишь устное заявление.

Соответствующую позицию выдал Верховный суд, рассматривая дело №6-2667цс16 о споре Приватбанка с кредитным должником.

«В решении ВСУ говорится, что заявление о сроках исковой давности можно делать не только в письменной, но и в устной форме. Как известно, у банка, по действующему законодательству, есть лишь 3 года, чтобы подать иск на должника. И если он не успел уложиться в данный срок (и не получил отсрочку по суду), то человеку достаточно заявить судье, что кредитор пропустил исковой срок, и этого должно быть достаточно для закрытия судебного дела. Цены на услуги адвокатов сейчас колеблются в очень широком диапазоне: например, составление ходатайства по нарушению сроков исковой давности может стоить и 500 грн., а может и больше тысячи — зависит от юридической фирмы», — отметил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Этим же решением Верховный суд запретил банкам насчитывать в инвалюте пени и штрафы по потребительским кредитам. Без каких-либо исключений. Даже если заем выделялся в долларах или евро, неустойка по нему должна насчитываться в гривне. При этом размер пени не может превышать размер учетной ставки Нацбанка, то есть 14,5% годовых (на текущий момент).

«Аргументация вполне логичная и выплывает из сути правоотношений: Национальный банк Украины не имеет полномочий на определение учетной ставки в иностранной валюте. Соответственно, если кредит выдавался потребителю в любой другой валюте, кроме гривны, пеня не начисляется и банк не имеет права просить ее взыскать с должника», — объяснил UBR.ua логику решения юрист юридической компании «Волхв» Виктор Дубовик.

У украинцев часто случаются споры по обоим моментам. Не все отечественные суды соглашаются принимать ходатайства об исковой давности в устном стиле и часто требуют правильно оформленную бумагу. И это притом, что нарушение трехлетнего срока стало настоящей модой среди украинских банков за последние годы.

«Проблема сроков исковой давности присуща не только Приватбанку, но и Укрсоцбанку, ОТП, Райффайзен Банку Аваль, ПУМБу и ряду других финучреждений», — заметил UBR.ua управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Отбить у банков желание нарушать исковые сроки могут только санкции.

«Подавляющее большинство проблемных кредитов возникло еще в далеком 2008 году и многие банки только сейчас смогли добраться до работы с этой категорией заемщиков. Однако есть надежда для должников, что в скором времени данная практика может прекратиться. Ведь вступившие в силу новые процессуальные кодексы содержат нормы о злоупотреблениях процессуальными правами, в том числе и подача заведомо безосновательного иска», — сказал Виктор Дубовик.

Намного сложнее будет заставить правильно насчитывать штрафы. В большинстве финучреждений это делают автоматически, и стараются получить с должника побольше. То есть в иностранной валюте, курс которой активно рос в последнее время. На пересчете в гривну обычно приходится настаивать через суд.

«Безусловно, банкам уже давно стоило перенастроить свои программные комплексы под требования к расчету пени, основанные на законе. Те, кто до сих пор не сделал это, вынуждены в ручном режиме пересчитывать размеры задолженности», — отметила UBR.ua партнер адвокатского объединения «СК ГРУП» Юлия Курило.

Чаще всего банки намеренно нарушают правила начисления пени, и если судья не обращает на это внимание, то и взыскивают ее в СКВ. Потому людям рекомендуют сразу оспаривать этот момент.

«Начисление же пени и штрафных санкций осуществляется банками автоматически и к сожалению практику «проси больше» чтобы «получить желанное» никто не отменял и банки пытаются все равно взыскать пеню по обязательствам в иностранной валюте. И тут все зависит от компетентности судей и активного участия заемщика в судебном процессе», — резюмировал Дубовик.

Елена Лысенко