ПРАВЭКС БАНК, часть Intesa Sanpaolo: Новый визуальный имидж для нового начала

Киев, 30 ноября 2017 года – ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК» представил обновленный логотип и корпоративный стиль Банка.
ПРАВЭКС БАНК является членом Интеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), крупнейшей банковской группы Еврозоны, которая является лидером во всех сферах бизнеса в Италии и присутствует во всем мире. Обновление бренда устанавливает визуальное представление Банка как части Группы.
ПРАВЭКС БАНК работает на рынке с 1992 года и обслуживает украинских клиентов на протяжении 25 лет. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг физическим лицам, корпоративным и институциональным клиентам.
ПРАВЭКС БАНК стал частью Интеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo) в 2008 году.
Новый логотип, который является важной частью обновления, символизирует процесс изменений, который приводит ПРАВЭКС БАНК в соответствие с имиджем других дочерних банков Intesa Sanpaolo и корпоративной идентичностью Группы. Новый логотип символизирует совершенно новый динамичный корпоративный стиль Банка как части Intesa Sanpaolo.
Новый логотип напоминает логотип Intesa Sanpaolo и разработан на основе шрифта Траян, написание букв на основе визуального изображения Колонны Траяна, что является стилизованным изображением римского акведука, символа стабильности и развития, а также жизни и благосостояния, единения разных культур и народов.
ПРАВЭКС БАНК будет воплощать эти ценности через новую возможность и новое начало. Отделения будут иметь не только новый логотип, но и новые маркетинговые материалы, соответствующие новому стилю Банка.
Визуальные изменения символизируют более глубокие внутренние изменения в деятельности Банка. Украинские клиенты получат улучшенный опыт обслуживания европейского уровня и им будут предложены новые услуги.
2017 год стал для ПРАВЭКС БАНК «годом подготовки» для полной перестройки Банка с целью дальнейшего перезапуска бизнеса с 2018 года должным, рассудительным и утсойчивым путем с основным акцентом на:
• Новом имидже и бренде;
• Новой планировке помещений отделений и усилении работы консультантов по продажам;
• Новой модели розничного бизнеса с использованием дополнительных продуктов и возобновлении кредитования в 2018 году;
• Новой структуре корпоративного бизнеса с акцентом на работе с международными и местными корпоративным клиентами.
Корпоративный бизнес сосредоточит свою работу на кредитовании, привлечении депозитов и предоставлении всех необходимых услуг таким категориям клиентов:
• международные корпорации, которые будут привлечены благодаря сильным связям Intesa Sanpaolo в области корпоративного и инвестиционного банкинга в мире,
• выбраны национальные первоклассные компании, которые занимают ведущие позиции,
• выбраны финансовые учреждения.
• Розничный бизнес испытывает особое влияние от перезапуска в связи с восстановлением розничного кредитования и обновлением сети отделений.
Кредитование начнется в 2018 году и будет сконцентрировано на кредитных картах и автокредитах, добавляя новые кредитные продукты в линейку продуктов в ближайшем будущем.
Розничный бизнес сконцентрируется не только на кредитовании, но и будет делать особый упор на увеличении объемов продаж продукта FAMIGLIA, комплексного продукта, в рамках которого клиенту и его семье предлагаются многочисленные услуги и преимущества: карта, текущий счет, страхование, услуга «личный ассистент», скидки на аренду индивидуальных ячеек и т. д.
«Мы объединяем наши усилия для достижения общей цели – создание надежной и доступной банковской системы, которая бы соответствовала самым высоким стандартам и удовлетворяла потребности всех категорий клиентов», – отметил Председатель Наблюдательного Совета ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК» Эцио Салваи.
Информация для справки:
ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК» постоянно совершенствует свою работу, повышает стандарты предоставления банковских услуг и становится лучшим для своих клиентов и партнеров.
Интеза Санпаоло входит в число крупнейших банковских групп в Еврозоне и является лидером во всех сферах бизнеса в Италии: розничном, корпоративном и управлении частным капиталом. В Италии Группа обслуживает 12,6 миллионов клиентов через сеть из 4800 распределенных по всей стране отделений, ее рыночная доля составляет не менее 12% в большинстве регионов Италии.
Интеза Санпаоло представлена в странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки, приблизительно 1100 отделениями и 7,6 миллионами клиентов, которые относятся к дочерним компаниям Группы, осуществляющим коммерческую банковскую деятельность в 12 странах. Кроме того, международная сеть специалистов по поддержке корпоративных клиентов представлена в 26 странах, в частности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в тех областях, где итальянские компании проявляют наибольшую активность.
Пресс-центр ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК»
Телефон: +38 044 521 02 20
e-mail: press@pravex.kiev.ua
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