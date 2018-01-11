Кабмин согласовал снижение ставок портовых сборов на 20%

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг, 11 января, согласовал снижение ставок портовых сборов.

Согласно тексту соответствующего распоряжения правительства, Кабмин согласился с предложением Министерства инфраструктуры по снижению ставок корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов и утвердил к ним коэффициент 0,8. Следовательно, согласовано снижение ставок на 20%.

Согласно документу это решение должно было вступить в силу еще с 1 января 2018 года.

Ранее Кабинет министров снизил норму отчисления чистой прибыли в государственный бюджет госпредприятием “Администрация морских портов Украины” до 50% с 75% с 1 января 2018 года.