Кабмин согласовал снижение ставок портовых сборов на 20%

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг, 11 января, согласовал снижение ставок портовых сборов.
Согласно тексту соответствующего распоряжения правительства, Кабмин согласился с предложением Министерства инфраструктуры по снижению ставок корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов и утвердил к ним коэффициент 0,8. Следовательно, согласовано снижение ставок на 20%.
Согласно документу это решение должно было вступить в силу еще с 1 января 2018 года.
Ранее Кабинет министров снизил норму отчисления чистой прибыли в государственный бюджет госпредприятием “Администрация морских портов Украины” до 50% с 75% с 1 января 2018 года.
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