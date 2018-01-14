США впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа

Соединенные Штаты Америки впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа, благодаря росту поставок, передает Bloomberg со ссылкой на аналитика Управления энергетической информации в Вашингтоне Викторию Зарецкую.
Сообщается, что за 2017 год чистый экспорт газа составил около 0,4 млн куб. м в день.
Для сравнения в 2016 году чистый импорт составлял 50 млн куб. м в день. Таким образом, впервые с 1957 года США избавились от торгового дисбаланса по итогам года. “Значительное прогнозируемое увеличение поставок газа по трубопроводу в Мексику и растущее число поставок (СПГ) танкерами должны гарантировать развитие тренда в будущем”, – отметила Зарецкая.
Отметим, на данный момент в стране на экспорт работает только СПГ-терминал в Луизиане. Ожидается, что в этом году откроются еще два терминала. Кроме того, в США прогнозируют, что чистый экспорт газа в 2018 году вырастет до 65 млн куб. м в день, и еще вдвое в 2019 году. Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Литва приняла первую партию сжиженного газа из США.
В литовском Минэнерго отметили, что поставки американского СПГ усилят энергетическую независимость страны и Балтийского региона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и другим странам Европы в вопросе энергонезависимости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три разаВчера, 20:00 - 1863 59
Credit Suisse: «97% биткоинов принадлежат 4% пользователей»Вчера, 22:00 - 2883 10
Украина – третья в мире по росту зарплат5 ч. назад - 2176 9
Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-414 ч. назад - 3301 6
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 году10 ч. назад - 1280 5
7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев16 ч. назад - 4105 3
Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-414 ч. назад - 3301 6
Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах23 ч. назад - 2446
Украина – третья в мире по росту зарплат5 ч. назад - 2176 9
Пенсионерам предложили поработать - Кабмин9 ч. назад - 2087 3
Мэр Киева представил новые трамваи PESAПозавчера, 16:10 - 1665 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1616 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4578 4
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2823
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1755 2
Пенсіонерам запропонували попрацювати - КабмінОбговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
УкргазбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Провереная платформа зароботкаІнтернет-трейдинг