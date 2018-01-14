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США впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа

США впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа

Соединенные Штаты Америки впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа, благодаря росту поставок, передает Bloomberg со ссылкой ​на аналитика Управления энергетической информации в Вашингтоне Викторию Зарецкую.

Сообщается, что за 2017 год чистый экспорт газа составил около 0,4 млн куб. м в день.

Для сравнения в 2016 году чистый импорт составлял 50 млн куб. м в день. Таким образом, впервые с 1957 года США избавились от торгового дисбаланса по итогам года. “Значительное прогнозируемое увеличение поставок газа по трубопроводу в Мексику и растущее число поставок (СПГ) танкерами должны гарантировать развитие тренда в будущем”, – отметила Зарецкая.

Отметим, на данный момент в стране на экспорт работает только СПГ-терминал в Луизиане. Ожидается, что в этом году откроются еще два терминала. Кроме того, в США прогнозируют, что чистый экспорт газа в 2018 году вырастет до 65 млн куб. м в день, и еще вдвое в 2019 году. Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Литва приняла первую партию сжиженного газа из США.

В литовском Минэнерго отметили, что поставки американского СПГ усилят энергетическую независимость страны и Балтийского региона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и другим странам Европы в вопросе энергонезависимости.

По материалам РБК-Украина
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