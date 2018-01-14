США впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа

Соединенные Штаты Америки впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа, благодаря росту поставок, передает Bloomberg со ссылкой ​на аналитика Управления энергетической информации в Вашингтоне Викторию Зарецкую.

Сообщается, что за 2017 год чистый экспорт газа составил около 0,4 млн куб. м в день.

Для сравнения в 2016 году чистый импорт составлял 50 млн куб. м в день. Таким образом, впервые с 1957 года США избавились от торгового дисбаланса по итогам года. “Значительное прогнозируемое увеличение поставок газа по трубопроводу в Мексику и растущее число поставок (СПГ) танкерами должны гарантировать развитие тренда в будущем”, – отметила Зарецкая.

Отметим, на данный момент в стране на экспорт работает только СПГ-терминал в Луизиане. Ожидается, что в этом году откроются еще два терминала. Кроме того, в США прогнозируют, что чистый экспорт газа в 2018 году вырастет до 65 млн куб. м в день, и еще вдвое в 2019 году. Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что Литва приняла первую партию сжиженного газа из США.

В литовском Минэнерго отметили, что поставки американского СПГ усилят энергетическую независимость страны и Балтийского региона. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и другим странам Европы в вопросе энергонезависимости.