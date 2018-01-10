До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скорости

В Украине введено новое ограничение скорости в населенных пунктах — до 50 км/ч. Ответственность за нарушение скоростного режима также будет усилена.

Со слов министра инфраструктуры Владимира Омеляна, за превышение скорости в населенном пункте водителя будет ждать квитанция в 3 400 гривен. Ранее за такое нарушение штраф составлял 510 грн.

За управление автомобилем без водительских прав штраф вырос в 20 раз — до 10 200 грн. За повторное нарушение — 40 800 грн.

Лица, которые были лишены права управления, нарушив закон, должны будут заплатить 20 400 грн.

За оставление места ДТП водитель будет вынужден отдать 3 400 грн, пишет sud.ua.