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Microsoft больше не принимает биткоин в качестве оплаты в Microsoft Store

Microsoft больше не принимает биткоин в качестве оплаты в Microsoft Store

Microsoft Corporation удалила опцию оплаты «Биткоин» из списка активных платежных инструментов.

Компания была одной из первых, кто начал принимать биткоин, так как ее бывший генеральный директор Билл Гейтс выразил свою поддержку идее криптовалют. Эту информацию подтвердили в службе поддержки клиентов.

Основной причиной, по-видимому, является волатильность и другие риски, связанные с криптовалютой.

Клиенты все еще могут использовать биткоин для пополнения своего баланса в своей учетной записи Microsoft. Балансовые средства можно использовать для покупки игр, фильмов и приложений, но эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft. Кроме того, средства не подлежат возврату.

Microsoft является одной из крупнейших компаний, которая приняла решение прекратить принимать к оплате биткоины. В то время как многие другие компании, такие как Square, например, только в 2017 году добавили этот способ оплаты. Однако, из-за существенного роста цен и волатильности в последнем квартале риски для таких компаний, как Microsoft, увеличились.

По материалам Altcoin.info
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