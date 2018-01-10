Microsoft больше не принимает биткоин в качестве оплаты в Microsoft Store

Microsoft Corporation удалила опцию оплаты «Биткоин» из списка активных платежных инструментов.
Компания была одной из первых, кто начал принимать биткоин, так как ее бывший генеральный директор Билл Гейтс выразил свою поддержку идее криптовалют. Эту информацию подтвердили в службе поддержки клиентов.
Основной причиной, по-видимому, является волатильность и другие риски, связанные с криптовалютой.
Клиенты все еще могут использовать биткоин для пополнения своего баланса в своей учетной записи Microsoft. Балансовые средства можно использовать для покупки игр, фильмов и приложений, но эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft. Кроме того, средства не подлежат возврату.
Microsoft является одной из крупнейших компаний, которая приняла решение прекратить принимать к оплате биткоины. В то время как многие другие компании, такие как Square, например, только в 2017 году добавили этот способ оплаты. Однако, из-за существенного роста цен и волатильности в последнем квартале риски для таких компаний, как Microsoft, увеличились.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине28.12.2017, 20:30 - 2097 42
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3723 28
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - Reuters10 ч. назад - 1392 25
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговор9 ч. назад - 1776 15
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 4366 15
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривны12 ч. назад - 6608 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скорости5 ч. назад - 3988 9
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3723 28
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-47 ч. назад - 2778 4
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек9 ч. назад - 2490
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Вчера, 15:10 - 1728
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1943
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1269 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1512 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1122
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...Обговорення статей