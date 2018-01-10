Налоговики начнут охоту за состоятельными украинцами

Государство хочет взять под усиленный контроль граждан, получающих высокие доходы или владеющих значительными активами. В Минфине разработали критерии отнесения украинцев к категории состоятельных, и оформили их в законопроект. Его текст на днях был обнародован на сайте Минфина для общественного обсуждения. Документ обязывает толстосумов ежегодно отчитываться о своем состоянии.

Поскольку порядок получения информации об обороте средств на счетах граждан по требованию ГФС связан с раскрытием банковской тайны и регулируется нормами Налогового кодекса и законодательства о банковской деятельности, все новации в данной сфере должны проходить на уровне законов.

Критерии богатства

Минфин предлагает дополнить нормы НК определением «лиц с большими доходами». Таковыми будут считаться те, кто отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

украинский резидент-физлицо является конечным бенефициаром крупных украинских налогоплательщиков;

владеет 10% и больше уставного капитала или долей юрлица-нерезидента, которое задекларировало за отчетный год 10 млн евро и больше;

лицо, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий год превышает 50 млн грн.

Напомним, что после изменения критериев с 1 января 2018 года число крупных налогоплательщиков в Украине сократилось до 1364 предприятий. Теперь крупным плательщиком считается юрлицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, чей доход от всех видов деятельности за последние четыре квартала превышает 50 млн евро (ранее — 1 млрд грн) по средневзвешенному курсу НБУ. Или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, сборов и платежей за тот же период превышает 1 млн евро (ранее — 20 млн грн) при условии, что без таможенных платежей она выше 500 тыс. евро.

Как отмечают в Минфине, ссылаясь на анализ мирового опыта и отечественной практики, данные критерии состоятельности граждан были разработаны исходя из того, что основной доход украинские богачи получают не в виде зарплаты, а из других источников (инвестиционная прибыль, банковские депозиты, операции с недвижимостью, прочее).

Чтобы отслеживать соответствие этим критериям и сократить возможности для манипуляций, законопроектом предлагается расширить полномочия ГФС получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

Особенности контроля

Налоговиков наделят правом бесплатно получать информацию от банков и других финучреждений о наличии банковских счетов и оборотах на них. В том числе сведений о невозврате валютной выручки компаниями (вероятно, имеются ввиду подконтрольные владельцу-богачу).

Кроме того, фискалы смогут получать по решению суда информацию о хранении банками ценностей человека или об аренде им банковской ячейки.

Состоятельные украинцы будут подлежать отдельному учету. В Госреестре физлиц-плательщиков налогов будет вноситься отдельная запись о дате внесения в список богатых физлиц или исключения из него, а также о месте такой регистрации.

Для них не будет исключений в обязанности подавать ежегодную декларацию о доходах и имущественном состоянии физлиц, как это предусмотрено для других физлиц (например, при получении только зарплаты на предприятии). То есть, они обязаны подавать декларацию, даже если налоги с доходов физлиц (НДФЛ) уже были удержаны налоговыми агентами.

Кто не отчитается, будет оштрафован за несвоевременное декларирование доходов в размере 10% от суммы начисленного НДФЛ. Для всех прочих украинцев сумма штрафа останется значительно меньше — 170-1020 грн.

Мало того, как отмечает адвокат, управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев, срок давности, в течение которого налоговики могут самостоятельно определять сумму налоговых обязательств для таких плательщиков вместо трех лет (1095 дней) будет составлять 10 лет (3650 дней).

«Важно, чтобы не было злоупотреблений со стороны налоговиков. А для этого нужно грамотно прописать механизм получения информации об активах и прочих данных. Например, гражданина неправомерно отнесут к состоятельным плательщикам, а потом начнутся судебные споры», — заметил Можаев.

Ключевыми моментом станет не то, какой стоимостью владеет лицо (например, в доле компании), а какой размер дивидендов выплачивается. То же самое можно сказать и о валовом доходе, который не так важен, как прибыль компании.

К чему готовиться

По словам юристов, это расширяет поле для самодеятельности налоговиков. Сейчас работники ГФС часто неправомерно снимают затраты (для расчета налога на прибыль) или налоговый кредит (для расчета НДС) ради наполнения бюджета.

В этом смысле новый закон может стать еще одним инструментом для пополнения казны, когда плательщика будут относить к состоятельным по формальным признакам. В результате граждане через суд будут доказывать надуманность таких действий.

«Формальная неподача декларации – и сразу штраф 10% – это очень опасно. Сейчас налоговая, например, сама создает препятствия для подачи электронной отчетности предприятиями, а затем по формальным признакам (не подача отчетности в срок) штрафует. Приходится в суде доказывать, что ГФС неправомерно отключила компанию от системы подачи электронной отчетности», — пояснил Михаил Можаев.

Многие иностранные компании, открытые нашими бизнесменами, например, в офшорах, часто открываются на другое лицо, которое не обязательно получает дивиденды. А само предприятие может быть посредником, который получает средства только на обслуживание собственных нужд. Соответственно, собственник такой компании может не получать существенных доходов.

«В целом реестр бенефициаров крупных украинских предприятий и так уже есть у ГФС. Если владелец специально не прячется, то о бенефициарах украинских компаний и так будет известно», — заверил UBR.ua управляющий партнер Crowe LF Ukraine Дмитрий Михайленко.

Что касается зарубежных компаний, то такой критерий будет эффективно работать только когда наладится обмен информацией с другими странами. Впервые такой обмен данными планируется осуществить в 2020 году (по данным за 2019-й).

«По доходу в 50 млн грн информация поступит либо от налоговых агентов, либо сам гражданин должен задекларировать свои доходы. Так что эти сведения уже и так доступны для налоговиков», — уверен Михайленко.

По его словам, украинское законодательство пытаются трансформировать под международные нормы. Налоговики стараются получить как можно больше информации о наших плательщиках за границей.

Однако стоит помнить, что не только иностранные банки будут информировать наши контролирующие органы, но и наоборот.

Если активы записаны на жену, то уже она будет попадать под контроль.

«Понятие контроля постоянно эволюционирует. Например, для целей Налогового кодекса уже давно супруги считаются связанными лицами. Для целей закона о бенефициарах формулировки более размыты, тем не менее, возможности разрабатывать конкретное лицо у ГФС есть», — подчеркнули в Crowe LF Ukraine.

Константин Симоненко