Межбанк: гривна символически укрепилась на торгах вторника

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 18,99 коп., на торгах вторника укрепился на 0,01 коп., оказавшись на уровне 28,2032 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 января с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» понизился к 28,16/28,18, а спустя 35 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,14/28,17 UAH/USD, где пребывала до 10.57, изменив с указанного часа свое настроение и вернувшись к росту: 28,17/28,20 UAH/USD.
Около 11.15 безналичный доллар вырос до 28,19/28,22 UAH/USD. При этом темп роста замедлился, хотя спустя час «американец» уже пребывал на отметке 28,22/28,24 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.13 Киева на фоне не изменившихся цен: 28,22/28,24 UAH/USD, которые оставались действующими до 13.20.
По словам источника, появившиеся единичные покупки СКВ, возобновили незначительное подорожание доллара. Вначале, как отметил собеседник, по состоянию на 13.20, до 28,24/28,27, а с 15.10 – к 28,24/28,28 UAH/USD, где «американец» оставался до самого завершения вторничной сессии.
На цифре 28,24/28,28 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 09 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2032 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,2400 / 28,2800
евро – 33,6564/ 33,7012
российский рубль – 0,4940 / 0,4952
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1922 / 1,1923
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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