Германия может стать «столицей» биткойна

Германия превращается в новый криптовалютный центр. Немцы, исторические приверженцы наличных денег, интересуются биткойном из-за его антиинфляционной природы и анонимности, а в Берлине живут разработчики ведущих криптовалют, включая эфир, и других блокчейн-проектов. Если Китай запретит майнеров, они могут с легкостью переехать в Германию, где цена на электричество падает благодаря переходу на возобновляемые источники энергии, пишет Wall Street Journal.
По данным Deloitte, на платформе GitHub немецкие блокчейн-проекты занимают четвертое место после Китая, США и Великобритании (всего 1307). Первые из них начали появляться еще в 2008 году, а местное криптовалютное сообщество называет Берлин центром блокчейн-разработок. «Технологию, которую изначально придумали анархисты, теперь продвигают немецкие банки, — говорит основатель BlockchainHub Шермин Вошмгир. — Многие из главных действующих лиц в этой сфере проживают в Берлине».
Йорг фон Минквитц, основатель стартапа Bitwala из Берлина, рассказывает, что заинтересовался биткойном еще в 2011 году после долгового кризиса в Европе. «У нас в Германии всегда были большие проблемы с центральными органами власти, которые пытались [неудачно] контролировать наши деньги», — говорит он.
Трент МакКонаги — выходец из Канады, но открыл компанию BigchainDB в Берлине. Он занимается разработкой децентрализованных решений для баз данных, и считает, что корни популярности блокчейна среди немцев уходят в эпоху Веймарской республики с ее гиперинфляцией и период холодной войны. «Блокчейн-стартапы развиваются в Берлине по экспоненте», — говорит он.
Исследование, проведенное в 2016 году журналом International Journal of Central Banking, показало, что немцы использовали наличные деньги в 82% транзакций и в 53% транзакций по стоимости — намного больше, чем американцы, британцы или французы. Популярный немецкий принцип гласит: «nur Bares ist Wahres» или «только наличные деньги реальны».
Но любовь немцев к наличным скрывает еще больший страх инфляции, рожденный в межвоенный гиперинфляционный период. Немцы с большим подозрением относятся к ослаблению денежно-кредитной политики, проводимой ЕЦБ в связи с долговым кризисом в Европе. В условиях нулевых и даже отрицательных процентных ставок многие игроки готовы пойти на риск и вложиться в биткойн, который ограничен в своей эмиссии.
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