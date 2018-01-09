Китай собирается изгнать майнеров биткойнов

Китай запретил обмен криптовалют и ICO, а теперь, похоже, намеревается объявить майнеров вне закона. Под угрозу попадает деятельность майнеров, которые генерируют три четверти всех новых биткойнов в мире.
Согласно меморандуму Ведущей группы по устранению финансовых рисков в интернете, китайского регулятора интернет-финансов, биткойн-майнеры должны «организованно уйти» из Китая. В сообщении говорится, что «они потребляют огромное количество ресурсов и провоцируют спекуляции на криптовалютах».
Подробная информация о решении китайского регулятора была опубликована в Твиттере руководителем одной из майнинговых компаний Элли Чжан и подтверждена изданием Quartz.
Группа не контролирует использование электроэнергии на национальном уровне, но является влиятельным политическим инструментом, поскольку ее возглавляет заместитель управляющего Народного банка Китая Пан Гуншэнь. По данным издания, группа пока попросила местные отделения Народного банка КНР изучить цены, налоги, условия землепользования и влияния на экологию майнинговых компаний.
Похоже, что у китайского правительства есть план искоренить майнеров как класс. Bloomberg и Reuters на прошлой неделе также сообщили о планах властей КНР по сокращению числа компаний, занимающихся добычей криптовалют, и ограничению поставок электроэнергии для майнеров.
Возможно, опасаясь дополнительного регулирования, китайские компании попытаются открыть филиалы в других странах, таких как Исландия, Канада и США. Тем не менее, серьезные изменения в политике Китая не могут не повлиять на биткойн.
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