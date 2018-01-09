Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей, первой в Новом году неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка вырос на 0,5-0,8.
Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,07 грн до 28,20 грн, или на 0,5%.
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время продемонстрировал аналогичную динамику.
Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 27,77/28,20 до 28,00/28,34.
Таким образом, покупка выросла на 0,8%, а продажа выросла на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,6% до 1,2% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей, что в некоторой степени свидетельствует об отсутствии ажиотажа на наличном валютном рынке.
По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в ближайшую неделю ожидается продолжение умеренного роста доллара на фоне его укрепления к другим мировым валютам, и, в частности, к евро.
“Безналичный доллар (официальный курс и его стоимость на межбанке) может подняться до 28,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,2/28,5 грн”, – прогнозирует эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8564 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4073 18
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования5 ч. назад - 856 14
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен10 ч. назад - 2041 14
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2335 8
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8564 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4073 18
Эксперты назвали самые популярные у украинцев Android-смартфоны13 ч. назад - 3310
Что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 2783
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2335 8
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)5 ч. назад - 463
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1635
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1053 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1350 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 988
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядженняОбговорення статей
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг