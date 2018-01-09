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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей, первой в Новом году неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка вырос на 0,5-0,8.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,07 грн до 28,20 грн, или на 0,5%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время продемонстрировал аналогичную динамику.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 27,77/28,20 до 28,00/28,34.

Таким образом, покупка выросла на 0,8%, а продажа выросла на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,6% до 1,2% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей, что в некоторой степени свидетельствует об отсутствии ажиотажа на наличном валютном рынке.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в ближайшую неделю ожидается продолжение умеренного роста доллара на фоне его укрепления к другим мировым валютам, и, в частности, к евро.

“Безналичный доллар (официальный курс и его стоимость на межбанке) может подняться до 28,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,2/28,5 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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