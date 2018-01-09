В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)

В 2018 году будет введен в эксплуатацию самый длинный мост в мире через море, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай.
Об этом сообщает ЦТС.
Длина сооружения 55 км, из которых 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов. Помимо них имеется подводный тоннель длиной почти 7км и искусственные острова.
Протяженность основного моста составляет почти 30 км, для движения автотранспорта здесь предусмотрены по три полосы в каждом направлении.
Строительство велось с 2009 года, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.
Возведением моста занималась China Communications Construction Co., строительство обошлось примерно в 11 млрд долларов.
Основные работы были завершены еще в июле 2017 года, и ожидалось, что движение по мосту будет запущено до конца года.
Однако все еще продолжается согласование механизмов осуществления пограничного контроля – Гонконг и Макао хотя и входят в состав КНР, но являются специальными административными единицами.
Примечательно, что на сегодняшний день Китай удерживает лидерство по строительству самых длинных в мире мостовых сооружений.
Так, самым протяженным считается Даньян-Куньшаньский виадук в КНР – 165 км, на втором месте – Тяньцзиньский виадук – 113 км.
До введения в эксплуатацию моста Гонконг-Чжухай-Макао самым длинным функционирующим морским мостом остается Циндаосский мост через залив – 42,5 км.
В Европе самым длинным является мост Васко да Гама, построенный через реку Тежу в Лиссабоне (Португалия) – его протяженность составляет 17,2 км, из которых надводная часть – 10 км.
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