Гривне предрекают тяжелое будущее

Доллар по 28 грн: с этой отметки стартуют валютные торги в 2018 году. В течение года финансисты ожидают широкий диапазон колебаний курса от 26 до 30 грн. Угрозу валютной стабильности несет как мировой рынок, где ожидаются колебания цен на сырьевые товары, так и внутренние риски. Из-за роста политической неопределенности мы можем потерять поддержку МВФ и увидеть усиление негативных курсовых ожиданий бизнеса и населения.

Валютный курс гривны в 2017 году лихорадило в очень «скромном» диапазоне: порядка 10% между минимальным значением в 25,44 грн/$ в конце лета (30 августа) и максимальными 28,07 грн/$ в последний день года. Если же смотреть на изменение курса за год, то доллар подорожал всего на 3,2%.

Минувший год курс начал с падения до отметки 26,29 грн/$, но уже к середине января он подскочил до 27,72 грн, затем гривна весной – летом плавно ревальвировала до 25,44 грн/$. И только в первый день осени тренд сменился: доллар за следующие четыре месяца подорожал на 10,3%.

Такая годовая динамика уже стала традиционной для Украины. Годом ранее гривна девальвировала в январе – марте, потом до середины августа укреплялась, а осенью ее снова лихорадило.

Замглавы Нацбанка Олег Чурий предновогоднюю девальвацию гривны пояснил закупкой энергоносителей и сезонных товаров под Новый год. «С 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных, в том числе сезонных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно в конце года традиционно усиливается давление на валюту, также давят психологические факторы: неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны», – вторил ему и. о. главы НБУ Яков Смолий.

Для сглаживания курсовых колебаний регулятор продавал валюту на аукционах. За период 10-процентной девальвации НБУ продал банкам $156 млн и во второй половине декабря продолжал продавать валюту. Например, 22 декабря он продал $43 млн при спросе банков в $74 млн.

Сезонные качели

От вопроса, каким будет курс гривны в новом году, в Нацбанке уклоняются уже несколько лет. В госбюджете-2018 заложен курс 30,1 грн/$ на конец года. «Когда мы планировали бюджет, мы ориентировались на такой курс гривны. Мы считаем, что он является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс», – утверждает министр финансов Александр Данилюк.

В 2018 году курс гривны может колебаться в диапазоне 26-30 грн/$. «В случае умеренного проявления внутренних и внешних рисков», – подчеркивает директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. «Наш базовый сценарий макроэкономического прогноза на 2018 год содержит среднегодовой курс 28,5 грн за доллар. Если не произойдет событий, которые коренным образом изменят ситуацию, то в течение года повторится традиционная сезонность: девальвационное давление на гривну до марта, потом благоприятный период до августа и ослабление гривны в конце года», – говорит главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов.

Руководитель департамента по работе с инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко не исключает укрепления курса гривны весной-летом даже до 26-26,5 грн/$. «Сдерживать курс будет политика высоких учетных ставок, которую сейчас проводит Нацбанк», – поясняет руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

Но есть и более пессимистичные прогнозы. «На 2018 год я рассматриваю среднегодовой курс в 30 грн на межбанке и 31,4 грн на наличном рынке. На конец года курс на межбанке может остановиться на отметке 29 грн, а наличный – 29,4 грн», – говорит финансовый эксперт Тантели Ратувухери.

В любом случае гривна в 2018 году будет дешевле, чем в 2017-м. «Фундаментально гривна будет тяготеть к дальнейшему ослаблению. Во-первых, дефицит внешней торговли постепенно возрастает. Эту природу экономического роста Украина пока не смогла изменить. В 2015 году дефицит внешней торговли равнялся $1,7 млрд, в 2016-м – $5,5 млрд, а за последние четыре квартала уже $6,1 млрд», – подсчитал Алексей Блинов. По его оценкам, приток инвестиционного капитала остается очень слабым и не успевает за ростом импорта. «Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину сейчас составляет лишь около $2 млрд в годовом выражении», – поясняет он. Еще одним фактором является высокая инфляция, которая создает нагрузку на курс.

По словам Юрия Товстенко, поддерживать курс гривны будет пока еще благоприятная ситуация на мировых сырьевых рынках. «Цена руды остается на уровне около $70 за тонну, стали – около $500 за тонну. Сейчас это позитивно влияет на курс, и это влияние сохранится еще как минимум несколько месяцев», – говорит он. Но ситуация может измениться. «Цены на железную руду и сталь будут находиться под давлением перепроизводства и замедления роста спроса в Китае», – считает Олег Куринной.

Аграрный экспорт не может дать дополнительную поддержку курсу. «Из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых и масличных в Украине сократился, при этом цены остаются на низком уровне из-за высокого урожая в мире», – рассказывает Олег Куринной.

МВФ в помощь

Во многом ситуация на валютном рынке будет зависеть от того, как будут развиваться отношения Украины с МВФ. Несмотря на то что программа EFF заканчивается в начале 2019-го, Украина пока получила лишь половину запланированных средств. «Без сотрудничества с МВФ у Украины мало шансов на стабильность. Это один из важнейших факторов», – считает Юрий Товстенко.

Очередной транш, на который Украина рассчитывала еще осенью 2017-го, поступит не раньше II квартала 2018-го. В Нацбанке рассчитывают получить в 2018-м два транша. «Я рассчитываю, что мы получим больше», – уверен министр финансов. Правда, для этого Украине нужно выполнить ряд жестких требований, что в предвыборный год может оказаться непосильной задачей. Более того, МВФ уже обратил внимание на слишком быстрый рост расходов в госбюджете-2018.

Эксперты считают, что неполучение транша в ближайшие месяцы не критично. «В пределах I квартала этот факт будет мало влиять на валютный рынок. При этом ситуация будет консервироваться в случае получения транша макрофинансовой помощи от ЕС. К концу же квартала может отмечаться существенное давление на курс гривны, в том числе по причине крупных платежей по внешним долгам. Сохранение неопределенности с программами международной помощи к тому времени может закончиться сильными колебаниями курса национальной валюты», – считает Тантели Ратувухери.

Негативным последствием невыполнения обязательств перед МВФ могут стать сложности с привлечением финансирования на международных рынках. Минфин планирует разместить евробонды на $2 млрд. Без программы МВФ стоимость этих займов может существенно вырасти. В Нацбанке считают, что Украине нужна еще одна программа финансовой помощи.

Палка в колеса курса

Даже если Украина сумеет наладить сотрудничество в МВФ, дестабилизировать ситуацию на валютном рынке может еще целый ряд факторов. «В этом году мы можем видеть завершение судебных тяжб между Украиной и Россией, как по газовым соглашениям, так и по обязательствам Украины по евробондам на $3 млрд перед Россией.

Также может усиливаться противостояние между правительством и обиженными держателями евробондов ПриватБанка. Неудачи в этих делах могут лечь тяжелым бременем на валютные резервы страны. При этом последнее обстоятельство может генерировать кризисную цепочку в банковской системе», – перечисляет Тантели Ратувухери. Он напоминает, что НБУ «обезглавлен». «Это может снизить его способность безболезненно маневрировать на виражах денежного и валютного рынка», – считает эксперт. Глава НБУ Валерия Гонтарева уже больше восьми месяцев находится в отпуске.

Нельзя упускать из виду и политические риски. На 2019 год в Украине запланированы президентские и парламентские выборы. «Политические риски будут иметь существенное влияние, как через возможное усиление напряженности между украинскими властями и эмитентами резервных валют, так и в силу усиления инфляционных и девальвационных ожиданий от политической нестабильности и неопределенности», – считает Тантели Ратувухери.

Александр Вальчишен предупреждает, что немаловажным фактором для гривны остается психологический фактор. «Фактором дестабилизации ситуации является распространение ложных представлений о долгах, в том числе государственных, с целью создания новой волны оттока в наличные (преимущественно в доллары). Это риск с горизонтом 12-24 месяца», – считает он. Еще один психологический риск – закрепление ложных негативных представлений о сложившейся ситуации и создание среди предпринимателей и граждан атмосферы постоянной неуверенности.

Виктория Руденко