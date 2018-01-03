Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1744 0

В КГГА показали схему новой окружной дороги за 2 млрд долларов (инфографика)

В КГГА показали схему новой окружной дороги за 2 млрд долларов (инфографика)

В Киеве в нынешнем году начнут строить новую окружную дорогу. Такое заявление сделал столичный мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По словам градоначальника, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

В строительных работах примет участие китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта оценивается в сумму около двух миллиардов долларов.

Yes

В КГГА уточняют, что длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Трасса пройдет через несколько населенных пунктов: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018