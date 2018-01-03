В КГГА показали схему новой окружной дороги за 2 млрд долларов (инфографика)

В Киеве в нынешнем году начнут строить новую окружную дорогу. Такое заявление сделал столичный мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По словам градоначальника, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

В строительных работах примет участие китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта оценивается в сумму около двух миллиардов долларов.

В КГГА уточняют, что длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Трасса пройдет через несколько населенных пунктов: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.