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Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли две тысячи россиян

Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли две тысячи россиян

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3300 иностранцев, из них около 1900 человек – граждане Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

“За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1900 – граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют”, – сказал он.

Как сообщалось, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биометрического контроля на границе с Россией.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам данных Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

По материалам 112
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