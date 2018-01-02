Между Украиной и еще одной страной начал действовать безвизовый режим

Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами начал действовать 31 декабря.

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинцы, владеющие дипломатическими и служебными паспортами с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Владельцы паспортов гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней.

Граждане Украины, которые пользуются этими документами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ.

Ранее глава МИД Павел Климкин рассказал, что сейчас Украина ведет переговоры по безвизу или о визовом упрощении с более чем 20 странами. По его словам, за два года или даже скорее украинцы смогут ездить без виз или по упрощенной системе в около 100 стран мира.