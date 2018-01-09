Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ

В сентябре-ноябре 2017 в Украине подорожали интернет и телевидение. Большинство провайдеров подняли тарифы на 10-20%. В течение ближайших месяцев стоимость интернет-услуг в Украине может вырасти еще на 20%, прогнозируют в Интернет-ассоциации Украины.
По сравнению со странами ЕС и СНГ, в Украине значительно ниже тарифы на широкополосный интернет. Поэтому, чтобы выжить и продолжать развиваться, операторы будут вынуждены поднимать расценки. Следующее резкое подорожание ожидается в первой половине 2018 года.
Отдельные компании уже подняли тарифы этой осенью. Например, компания “Воля” с 1 ноября в среднем увеличила тарифы на 10% и теперь предлагают услуги “Телевидение + Интернет” стоимостью от 190 до 389 грн (в зависимости от количества каналов). В нестабильных финансовых условиях и постоянном росте цен в разных сферах жизни, украинцы вынуждены искать альтернативные, выгодные решения, которые позволят сэкономить средства и при этом получать качественные услуги.
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