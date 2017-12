Ripple обогнал эфир по капитализации

На второе место в списке крупнейших криптовалют, сдвинув эфир (Ethereum) на третье место, вышла XRP – криптовалюта калифорнийского стартапа Ripple, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация криптовалюты XRP составила $59 млрд, превысив аналогичные показатели таких технологических компаний, как Uber и Didi Chuxing.

“Общий адресуемый рынок Ripple составляет $5 трлн в день в межграничных переводах (сейчас проходят через систему SWIFT). Речь идет о квадриллионе долларов в год. Технология Ripple, я не имею в виду криптовалюту, является чем-то значительно большим, чем Uber”, — считает CEO Capital Market Labs Офир Готлиб, ссылаясь на потенциал технологии в азиатском регионе.

Долгое время XRP торговался немного выше уровня $0,20, навлекая на себя шквал критики в связи с крупным объемом эмиссии и малой практической применимостью криптовалютного токена, несмотря на очевидные преимущества решений, разрабатываемых Ripple для банковской индустрии. В последнее время эти проблемы начали решаться, что и стало катализатором текущего взлета курса криптовалюты. Так, руководство стартапа решило заморозить 55 млрд XRP, принадлежащих ему, что позволило повысить уверенность инвесторов в этом активе.

Блокчейн построен на распределенном интернет-протоколе с открытым исходным кодом, консенсусном реестре (ledger) и собственной криптовалюте XRP. Запущенный в 2012 г. Ripple направлен на то, чтобы обеспечить “безопасные, мгновенные и почти бесплатные глобальные финансовые операции любого размера без возвратных платежей”. Он поддерживает токены, представляющие фиатную валюту, криптовалюту, товар или любую другую единицу величины (value), такие как мили часто летающих пассажиров или мобильные минуты.

Платформа Ripple позволяет пользователям осуществлять платежи между собой с помощью криптографически подписанных сделок, номинированных в твердой валюте или криптовалюте XRP. Для сделок с XRP используется внутренней реестр, а для платежей, выраженных в других активах, реестр Ripple лишь записывает суммы задолженности с активами, представленными в качестве долговых обязательств.

В прошлом году Ripple объявила о создании первой межбанковской группы международных платежей на основе распределенных финансовых технологий. По состоянию на апрель 2017 г. члены сети, известной как “Глобальная сеть платежей руководящей группы” (GPSG): Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Mitsubishi UFJ Financial Group, Royal Bank of Canada, Santander, Standard Chartered, UniCredit and Westpac Banking Corporation. Группа курирует “создание и поддержание правил платежных транзакций Ripple, формализованные стандарты деятельности с использованием Ripple, и другие меры, направленные на реализацию платежных возможностей Ripple”.

В отличие от эфира и биткоина, XRP по большей части принадлежит Ripple. Все мо­не­ты XRP со­зда­ла Ripple Labs, ком­па­ния, управ­ля­ю­щая сетью Ripple. Она рас­пре­де­ля­ет их по сво­е­му же­ла­нию. По этой при­чине Ripple часто на­зы­ва­ют “пред­ва­ритель­но до­бы­той”, и в циф­ро­вом со­об­ще­стве к ней от­но­сят­ся с осто­рож­но­стью, не счи­тая на­сто­я­щей крип­то­ва­лю­той и хо­ро­шим хра­ни­те­лем цен­но­сти.