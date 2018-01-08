Названы самые опасные профессии в мире

Если вы ищете новую работу, и она включена в приведенный ниже список, вам следует подумать дважды. В то же время она может казаться романтичной, захватывающей и хорошо оплачиваемой.

Доильщик змей.

Доильщики змей проводят свои дни, добывая яд (только из определенных видов змей). Змеиный яд может использоваться во многих вещах, но наиболее важным является его использование в медицинских исследованиях или производстве противоядий. Несмотря на то, что в работе применяются меры безопасности, каждый процесс доения очень опасен

Строитель.

Несмотря на то, что используется оборудование для обеспечения безопасности, эта работа по-прежнему заставляет вас иметь дело со смертоносными инструментами, поднятием тяжестей и работой на высоте.

Курьер.

Удивительно, но профессия курьера считается очень опасной во многих странах по всему миру. Представьте, что вы доставляете пиццу на вечеринку пьяных людей или посылку человеку, который находится в ужасном настроении. Курьеров часто грабят.

Родео-наездник.

Эта работа стала популярной в конце 90-х годов, когда обещание больших денег за 8-секундное представление казалось очень привлекательным. На самом деле выплата может не стоить последствий. Некоторые цифры показывают, что родео-наездник получает одну значительную травму за каждые 15 попыток оседлать быка.

Горный проводник.

Покорение высокогорного пика является мечтой для достаточного количества людей, чтобы оправдать создание нового места работы: горного проводника. Их работа заключается не только в том, чтобы указывать дорогу, но и в том, чтобы носить тяжелое снаряжение, быть первым, кто попытается найти опасный путь и нести ответственность за безопасность других людей.

Производитель микрочипов.

Для производства компьютерных чипов используется ряд опасных химических веществ, например, таких как мышьяк. Хотя микрочипы не несут немедленный смертельный исход, долгосрочные последствия включают выкидыши, врожденные дефекты, респираторные заболевания и рак.

Военный корреспондент.

Показывать правду так же важно, как и лечить людей, но донесение правды сопряжено с более высоким риском. Список опасностей включает похищения, пытки и убийство. Когда вы находитесь в эпицентре боевого действия, вы не помечены как журналист, а помечены как враги.

Работа на нефтяной платформе.

Бурильщики работают с одним из самых легковоспламеняющихся веществ в мире. Иногда они работают 16 часов подряд или даже целый день или 2 без сна. Пожары и взрывы, утопление находятся в списке самых распространенных смертей на буровых.

Укротитель крокодилов.

Это искусство может привести вас прямо в пасть крокодила. Укротители рискуют своей жизнью, помещая части тела между челюстями крокодила, играя с их хвостами и делая всевозможные сумасшедшие вещи.

Лесоруб.

Лесоруб является одной из самых опасных профессий, поскольку смертность в ней в 20 раз выше, чем в любой другой профессии. Вы ежедневно должны иметь дело с тяжелыми машинами. В результате большинство смертей происходят из-за отказа оборудования и падения деревьев.