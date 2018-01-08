Что обещают мэры Украины на 2018 год (инфографика)

Почти все мэры Украины уже распланировали 2018 год. Аналитики «Слова и Дела» отследили, что они обещали жителям своих городов.
Среди самых разговорчивых городских глав:
Остальные городские главы не столь быстры на слова. У большинства на 2018 год – по одному-два обещания. Кроме того чиновники стали осторожнее с датами и временем выполнения, избегая точного датирования.
Тогда как тематика обязательств традиционна для мэров – дороги, медицина, образовательные вопросы, транспорт, парки и проблемы переработки мусора.
Выделяются из социальных и транспортных тем разве Rock фестиваль от Александра Симчишина и обещания по строительству или обновлению бассейнов от Владимира Кличко и Алексея Каспрука.
Более подробно – на инфографике.
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