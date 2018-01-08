Что обещают мэры Украины на 2018 год (инфографика)

Почти все мэры Украины уже распланировали 2018 год. Аналитики «Слова и Дела» отследили, что они обещали жителям своих городов.

Среди самых разговорчивых городских глав:

Столичный мэр Владимир Кличко, у него 7 обещаний;

Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска, у которого 6 обещаний;

Владимир Хомко из Ровно – 4 обещания;

Александр Симчишин из Хмельницкого – 4 обещания.

Остальные городские главы не столь быстры на слова. У большинства на 2018 год – по одному-два обещания. Кроме того чиновники стали осторожнее с датами и временем выполнения, избегая точного датирования.

Тогда как тематика обязательств традиционна для мэров – дороги, медицина, образовательные вопросы, транспорт, парки и проблемы переработки мусора.

Выделяются из социальных и транспортных тем разве Rock фестиваль от Александра Симчишина и обещания по строительству или обновлению бассейнов от Владимира Кличко и Алексея Каспрука.

Более подробно – на инфографике.