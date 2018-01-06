Компании-лидеры 2017. Сплав новых идей и инноваций

Для того чтобы быть лидером, сохранить и улучшить свои позиции по отношению к конкурентам, компании необходимо постоянно находиться на пике инноваций. Создать оптимальную для нее бизнес-модель. Уметь быстрее других реагировать на изменение спроса, и раньше других предлагать новые продукты и услуги.
Большинство крупных и наиболее успешных компаний мира представляют преимущественно самые большие мировые экономики – США и Китай.
Самые инновационные
В рейтинге самых инновационных компаний мира, составленном Forbes и американской консалтинговой компанией Innovator’s DNA, в 2017 году изменился лидер. Им стала компания Salesforce, которая смогла опередить даже всемирно известную Tesla, два года возглавлявшую до этого список самых инновационных компаний.
Salesforce занимается производством систем управления взаимоотношений с клиентами, и недавно запустила новый сервис, который позволяет более быстро находить новых клиентов.
Платформа Salesforce – одна из наиболее популярных и востребованных на рынке облачных технологий США.
Те, кто умеет зарабатывать
Для того, чтобы обеспечить высокий уровень прибыльности бизнеса, компании не обязательно быть мировым гигантом или лидером своей отрасли.
В США компании, демонстрирующие самые высокие показатели прибыльности за последние 5 лет, не относятся к самым крупным и известным. Но по способности зарабатывать доходы для своих собственников и акционеров, они легко могут конкурировать со своими более именитыми и крупными конкурентами.
Лидером по прибыльности стала страховая компания United Fire Group, показавшая почти пятикратный рост прибыли за последние пять лет.
В список семи компаний с самыми высокими показателями прибыльности за последние пять лет оказалась только одна компания из класса топовых – Bank of America.
Мировые гиганты
В 2017 году в списке наиболее крупных публичных компаний мира, по версии издания Forbes, представлены преимущественно компании из США и Китая.
Место в списке определяется по четырем показателям: выручка, чистая прибыль, активы и капитализация. Активы китайских банков оцениваются в триллионы долларов, благодаря этому они занимают более высокие позиции, чем Facebook или Amazon.
Компании США и Китая: кто будет лидером?
В 2018 году Apple может потерять статус компании с самой большой рыночной стоимостью. По мнению аналитиков Saxo Bank, китайский интернет-гигант Tencent Holding удвоит капитализацию в 2018 году, и обойдет Apple по рыночной стоимости.
Такому развитию событий будет благоприятствовать запланированное на следующий год открытие рынков капитала Китая, и как следствие – резкий рост частных инвестиций в эту страну.
Растущий уровень жизни китайцев и огромный внутренний рынок Китая будет все больше привлекать иностранных инвесторов, считает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри.
На протяжении 2017 года акции Tencent подорожали в 2 раза, на пике роста стоимость компании превышала 500 млрд долл, что больше, чем капитализация Facebook.
Tencent – единственная компания с капитализацией более $100 млрд, которой удалось добиться таких показателей роста стоимости своих акций.
А вот по мнению американских экспертов, лидерство по рыночной стоимости в ближайшие годы получит Amazon.
Ожидается, что годовая выручка Amazon в следующем году достигнет 200 млрд долл, что в 2 раза больше, чем в 2016 году. Такой скоростью роста выручки не может похвастаться никто из конкурентов. Штат компании в 2018 году увеличится на 140 тыс. человек, и составит около 700 тыс.
Отметим, за 20 лет стоимость акций компании выросла с 1,5 до 1000 долларов.
Сейчас капитализация Amazon составляет около 500 млрд долл., и в ближайшие годы компания имеет все шансы перейти отметку 1 трлн долл.
Станет ли Amazon первой компанией в мире, рыночная стоимость которой превысит 1 трлн долларов, или нет, пока не ясно, во всяком случае она остается одним из фаворитов этой гонки.
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2018 год обещает обострение конкуренции за лидерство в мире, особенно между американскими и китайскими компаниями. К сожалению, украинских компаний нет в числе мировых лидеров. Для этого потребуется создать в Украине принципиально новые условия для ведения бизнеса и возможности для человеческой самореализации.
По мнению бывшего советника компании Samsung Group Сунь Джу Парка, в современном мире преимущество в конкуренции получают те компании, которые смогут максимально полно использовать выгоды от внедрения инноваций.
Можно ли бездумно копировать опыт Samsung? Нет. Бизнес-модели и инновационные решения нужно внедрять исходя из особенностей страны и ее культуры. Для настоящего успеха украинских компаний, инновационные решения нужно создавать самим и для себя.
Сергей Савенко
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