Компании-лидеры 2017. Сплав новых идей и инноваций

Для того чтобы быть лидером, сохранить и улучшить свои позиции по отношению к конкурентам, компании необходимо постоянно находиться на пике инноваций. Создать оптимальную для нее бизнес-модель. Уметь быстрее других реагировать на изменение спроса, и раньше других предлагать новые продукты и услуги.

Большинство крупных и наиболее успешных компаний мира представляют преимущественно самые большие мировые экономики – США и Китай.

Самые инновационные

В рейтинге самых инновационных компаний мира, составленном Forbes и американской консалтинговой компанией Innovator’s DNA, в 2017 году изменился лидер. Им стала компания Salesforce, которая смогла опередить даже всемирно известную Tesla, два года возглавлявшую до этого список самых инновационных компаний.

Salesforce занимается производством систем управления взаимоотношений с клиентами, и недавно запустила новый сервис, который позволяет более быстро находить новых клиентов.

Платформа Salesforce – одна из наиболее популярных и востребованных на рынке облачных технологий США.

Те, кто умеет зарабатывать

Для того, чтобы обеспечить высокий уровень прибыльности бизнеса, компании не обязательно быть мировым гигантом или лидером своей отрасли.

В США компании, демонстрирующие самые высокие показатели прибыльности за последние 5 лет, не относятся к самым крупным и известным. Но по способности зарабатывать доходы для своих собственников и акционеров, они легко могут конкурировать со своими более именитыми и крупными конкурентами.

Лидером по прибыльности стала страховая компания United Fire Group, показавшая почти пятикратный рост прибыли за последние пять лет.

В список семи компаний с самыми высокими показателями прибыльности за последние пять лет оказалась только одна компания из класса топовых – Bank of America.

Мировые гиганты

В 2017 году в списке наиболее крупных публичных компаний мира, по версии издания Forbes, представлены преимущественно компании из США и Китая.

Место в списке определяется по четырем показателям: выручка, чистая прибыль, активы и капитализация. Активы китайских банков оцениваются в триллионы долларов, благодаря этому они занимают более высокие позиции, чем Facebook или Amazon.

Компании США и Китая: кто будет лидером?

В 2018 году Apple может потерять статус компании с самой большой рыночной стоимостью. По мнению аналитиков Saxo Bank, китайский интернет-гигант Tencent Holding удвоит капитализацию в 2018 году, и обойдет Apple по рыночной стоимости.

Такому развитию событий будет благоприятствовать запланированное на следующий год открытие рынков капитала Китая, и как следствие – резкий рост частных инвестиций в эту страну.

Растущий уровень жизни китайцев и огромный внутренний рынок Китая будет все больше привлекать иностранных инвесторов, считает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри.

На протяжении 2017 года акции Tencent подорожали в 2 раза, на пике роста стоимость компании превышала 500 млрд долл, что больше, чем капитализация Facebook.

Tencent – единственная компания с капитализацией более $100 млрд, которой удалось добиться таких показателей роста стоимости своих акций.

А вот по мнению американских экспертов, лидерство по рыночной стоимости в ближайшие годы получит Amazon.

Ожидается, что годовая выручка Amazon в следующем году достигнет 200 млрд долл, что в 2 раза больше, чем в 2016 году. Такой скоростью роста выручки не может похвастаться никто из конкурентов. Штат компании в 2018 году увеличится на 140 тыс. человек, и составит около 700 тыс.

Отметим, за 20 лет стоимость акций компании выросла с 1,5 до 1000 долларов.

Сейчас капитализация Amazon составляет около 500 млрд долл., и в ближайшие годы компания имеет все шансы перейти отметку 1 трлн долл.

Станет ли Amazon первой компанией в мире, рыночная стоимость которой превысит 1 трлн долларов, или нет, пока не ясно, во всяком случае она остается одним из фаворитов этой гонки.

***

2018 год обещает обострение конкуренции за лидерство в мире, особенно между американскими и китайскими компаниями. К сожалению, украинских компаний нет в числе мировых лидеров. Для этого потребуется создать в Украине принципиально новые условия для ведения бизнеса и возможности для человеческой самореализации.

По мнению бывшего советника компании Samsung Group Сунь Джу Парка, в современном мире преимущество в конкуренции получают те компании, которые смогут максимально полно использовать выгоды от внедрения инноваций.

Можно ли бездумно копировать опыт Samsung? Нет. Бизнес-модели и инновационные решения нужно внедрять исходя из особенностей страны и ее культуры. Для настоящего успеха украинских компаний, инновационные решения нужно создавать самим и для себя.

Сергей Савенко