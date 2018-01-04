Какие обещания не успел выполнить президент в 2017 году (инфографика)

В 2017 году уровень ответственности Петра Порошенко снизился на 13%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитиков «Слова и Дела». За год президенту удалось выполнить немного меньше обещаний, чем провалить.
Сейчас общий уровень ответственности Петра Порошенко составляет 41%. Это означает, что за весь период мониторинга (не только на посту президента, но и до того) он выполнил чуть менее половины своих обещаний.
В 2017 году президент, как и обещал, внес в Раду законопроекты об антикоррупционном суде и о восстановлении территориальной целостности Донбасса. Не напрасны были обещания Порошенко и о том, что в 2017 году заработает Верховный суд, будут построены 2000 километров дорог, а минималка вырастет до 3200 гривен.
В то же время, вопреки своим громким заявлениям, Порошенко не удалось за год вернуть Донбасс и продолжить покупать там уголь. Также не суждено раздать все обещанные квартиры выпускникам Нацуниверситета обороны, провести аукцион связи 4G и построить в Житомире фонтан, «лучше винницкого».
Напоследок отметим, что ждем от президента референдума о членстве в ЕС и проведения в 2018 году в украинской Ялте важного международного форума. Также очень надеемся, что в следующем году удастся построить патронный завод и общежития для контрактников…
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