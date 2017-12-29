В РФ не признали криптовалюту платежным средством

Банк России не будет считать криптовалюты расчетным или платежным средством.
Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.
“Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать”, — сообщила она.
Однако в министерстве финансов отметили, что россияне смогут использовать криптовалюту при инвестициях в первичные размещения монет (ICO). Кроме того, в ведомстве не отказались и от идеи создания национальной криптовалюты.
Ольга Скоробогатова отметила, что Банк России рассматривает возможность введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза.
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