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Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию

Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг.

Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она вырастет на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.

Как сообщалось, такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова.

По материалам Економічна Правда
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