Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг.
Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она вырастет на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.
Как сообщалось, такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько налогов платят украинцы: все виды взысканийВчера, 08:00 - 3604 20
Четыре ключевые реформы 2017. Как они изменят жизнь украинцевВчера, 18:00 - 2124 7
Ощущают ли украинцы последствия реформ (инфографика)Вчера, 12:00 - 1531 6
Поезда в будущее: развитие ж/д сообщения между Украиной и ЕС в 2017 (инфографика)Вчера, 14:00 - 1618 3
Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию8 ч. назад - 2457 2
Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию8 ч. назад - 2457 2
Четыре ключевые реформы 2017. Как они изменят жизнь украинцевВчера, 18:00 - 2124 7
Поздравление с Новым годом от Finance.ua!Вчера, 20:00 - 1429 1
Бизнес по-украински: почти половина компаний призналась в «откатных» схемахВчера, 16:00 - 1209 1
БОД в Канаде избавит от бедности 100 000 человек к 2023 году12 ч. назад - 609
Из живых клеток создали трехмерные объекты53 мин. назад - 15
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерииВчера, 15:10 - 391
Роботов научили чувствовать больПозавчера, 15:10 - 269
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 5400 11
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 4228
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
У Запоріжжі запустили черговий трамвай власної збіркиОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг