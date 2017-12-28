Киевляне жалуются на проблемы с банкоматами - СМИ

Киевляне сообщают о перебоях в работе банкоматов государственных банков – “Привата”, “Ощадбанка” и “Укрэксима”.
28 декабря очевидцы сообщили о повальном отсутствии денег в банкоматах на Академгородке.
27 декабря тяжело было снять средства и в центре Киева – на ул. Саксаганского, Льва Толстого и Леонтовича.
Также киевляне сообщили, что пустыми были банкоматы в районе метро Черниговская.
В пресс-службе “Приватбанка” заявили, что это может быть связано с новогодним ажиотажем. Перед праздниками людям выдают зарплату, которую они сразу же обналичивают для предпраздничных покупок.
“Это как правило связано со снятием зарплат. Если в географии банкомата много зарплатных карт, в пик выплат идет снятие. Стандартный график инкассации учитывает эти пики. Но в предновогодний период люди могут снимать больше чем планировалось”, – пояснил “Стране” глава пресс-службы “Приватбанка” Олег Серга.
В “Привате” говорят, что вносят изменения в график инкассации, если начинаются проблемы в том или ином банкомате.
“Стараемся все подвозить, чтобы лихорадки не было”, – заверил Серга.
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