Биткоин невозможно объяснить и невозможно контролировать

За биткоином не стоит ничего, кроме спекуляций и манипуляций, уверен государственный секретарь штата Массачусетс Уильям Гэльвин. Чтобы предостеречь потенциальных инвесторов, чиновник опубликовал несколько причин усомниться в криптовалюте. Это первая рекомендация для биткоин-инвесторов, выпущенная от имени региональных властей в США.
Государственный секретарь штата Массачусетс Уильям Гэльвин считает, что спекулятивный характер биткоина проявился в период значительных колебаний курса. «Никакого продукта тут нет. Это чистая спекуляция. И манипуляция, потому что никто не может объяснить биткоин и никто не может его контролировать», — рассказал Гэльвин в интервью CNBC.
Госсекретарь опубликовал документ, в котором дал семь рекомендаций для потенциальных криптовалютных инвесторов. Гэльвин заметил, что биткоин не имеет поддержки со стороны правительства США или центробанка, а криптокошельки не работают по тем же правилам, что и счета в традиционных банках. «Использование таких кошельков может привести к непоправимым финансовым потерям», — подчеркнул госсекретарь. «Спекулируйте токенами, только если это не принесет вашему бюджету существенного ущерба», — добавил он.
Гэльвин также предостерег о рисках, связанных с технологией блокчейна. «Биткойн и другие криптовалюты базируются на публичном реестре, известном как „блокчейн“. Технология до сих пор считается экспериментальной, поэтому она может меняться, быть ошибочной и использоваться для преступной деятельности», — отметил Гэльвин.
Ранее председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клэйтон опубликовал заявление об опасностях инвестирования в криптовалюты и ICO. На прошлой неделе свое предостережение также представило Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов. «В пресс-релизах, электронных письмах, телемаркетинговых звонках, публикациях на сайтах и в соцсетях появляются прогнозы о возможной прибыли и другие смелые заявления. Не позволяйте им вас одурачить. Вполне возможно, что проводится мошенничество по схеме накачки и сброса», — предупредил регулятор.
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