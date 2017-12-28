GE успешно испытала напечатанный турбовинтовой двигатель

GE Aviation успешно испытала турбовинтовой двигатель, напечатанный на 3D-принтере. Количество деталей двигателя удалось сократить с 855 до 12, а время разработки — с десяти до двух лет, пишет 3dprint.com.
Подразделение General Electric — GE Aviation — провело полнофункциональный тест турбовинтового двигателя для самолета Cessna Denali от Textron Aviation. Проект стартовал два года назад, а уже сейчас проходят завершающие испытания. «Это поворотный момент, — говорит руководитель проекта Пол Коркери. — У нас теперь есть работающий двигатель. Мы официально переходим от дизайна и разработки к завершающим тестам и сертификации».
При разработке нового двигателя GE использовала сразу несколько прорывных технологий. Треть двигателя представляет собой напечатанную на 3D-принтере единую деталь из титанового сплава. В общей сложности, количество деталей удалось сократить с 855 до 12. Это также позволило снизить вес двигателя на 45 кг, сократить расход топлива на 20% и увеличить мощность на 10%.
Над двигателем работало 400 дизайнеров и инженеров из Чехии, Италии, Польши и США. В компрессоре были использованы переменные лопасти, которые обычно ставят на двигатели сверхзвуковых истребителей. Они позволяют изменять угол, под которым на лопасти набегает воздух, что повышает эффективность работы двигателя даже на больших высотах.
Во время тестов инженеры обложили двигатель множеством датчиков, которые собрали достаточно данных, чтобы можно было проводить полноценные тесты уже на цифровой модели. В целом, благодаря 3D-печати компании удалось сократить время разработки авиационного двигателя до двух лет. Обычно это занимает 10 лет.
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