Стал известен лидер по объемам денежных переводов с Украиной

Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30% и составил $5,192 млрд.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.

Через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило $2,1 млрд, через международные платежные системы – $1,67 млрд.

В то же время, в этом году почти вдвое – до $1,4 млрд с $746 млн в прошлом году – увеличились денежные переводы по неформальным каналам.

По данным регулятора, основными источниками денежных переводов являются $3,1 млрд в качестве оплаты труда и частные трансферты на сумму $2,1 млрд.

Лидером по объемам денежных потоков стали США – $547 млн (+$108 млн), на втором месте оказалась Россия – $460 млн (-$298 млн). На третьем месте по объему переводов – Германия с $252 млн, на четвертом – Великобритания с $243 млн, на пятом – Кипр с $218,5 млн.

Ранее в НБУ сообщили, что объем денежных переводов в пределах Украины превысил $3 млрд, увеличившись в сравнении с 2016 годом на $606 млн.