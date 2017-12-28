В Финляндии забастовали банковские работники

В Финляндии 28 декабря началась забастовка банковских работников. Ожидается, что банки не будут работать до конца года. Об этом сообщает государственный посредник по трудовым спорам Минна Хелле.
«Нет возможности достичь соглашения до забастовки 28-29 декабря, банки вернутся к нормальной работе 2 января», – написала Хелле в своем микроблоге в Twitter.
По данным РИА Новости, предметом спора между 20-тысячным профсоюзом и работодателями стал режим работы в выходные дни.
Забастовка приходится на низкий сезон деловой активности: в Финляндии, как и в других странах ЕС, только три рабочих дня между уже прошедшими рождественскими праздниками, завершившимися 26 декабря, и наступающим Новым годом.
А потому ожидается, что забастовка не навредит клиентам. Уточняется, что будут закрыты банковские отделения, которые из-за праздников и так имели сокращённый график работы, возможно, будет увеличено время ожидания на телефонных линиях служб поддержки, а инвестиционные операции (покупка акций, ценных бумаг) будут проходить в замедленном режиме.
Если забастовка в четверг и пятницу не принесет результатов, то она будет проведена повторно 4-5 января.
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