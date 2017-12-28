Украинцам законно разрешили не платить "мутные" проценты по кредитам - юрист

Украинцы воюют с непонятными и вводящими в заблуждение финансовыми договорами. И выигрывают у кредиторов судебные дела. Новый прецедент недавно создала клиентка лизинговой компании: она смогла обжаловать и признать ничтожным договор лизинга на $19,2 тыс. — под приобретение Volkswagen Polo, оформленный в мае 2012 года. Соответствующее постановление принял Верховный суд по делу №6-428цс17.

«Речь идет о достаточно большой лизинговой компании, с тысячами клиентов. И все эти люди, если с ними подписаны аналогичные валютные договоры, теперь могут очень быстро оспорить свои соглашения по лизингу. Поскольку людей вынуждали вносить за машины гривневые платежи по валютным договорам по непонятному, непрозрачному курсу. Суды нескольких инстанций подтвердили нарушение не только профильного закона о финансовых услугах, но и закона о защите прав потребителей», — отметил адвокат Ростислав Кравец. Но это не значит, что средства не придется возвращать при сохранении прав на машину.

«Человек по-прежнему должен рассчитаться по займу, только уже без учета процентов, комиссий, штрафов и других дополнительных платежей. Гасится только тело долга, причем сразу вся сумма. Ведь все основные платежи насчитываются по условиям договора, который больше не действителен», — объяснил управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.