Украина запустила Mobile ID: мобильный телефон стал ключом доступа к госуслугам. Как это работает?

“Киевстар” начал выдавать SIM-карты с технологией Mobile ID. Теперь электронные госуслуги можно получать с помощью телефона. Как это работает?

Что случилось?

27 декабря 2017 года “Киевстар” начал выдавать SIM-карты с технологией Mobile ID. Новые SIM-карты получит ограниченная группа контрактных абонентов оператора.

Коммерческий запуск сервиса оператором состоится 1 июня 2018 года.

Что такое Mobile ID?

Mobile ID – это технология, которая позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.

Все данные – электронная цифровая подпись (ЭЦП), идентификационный код, паспортные данные и любая другая личная информация владельца телефона – записываются на SIM-карту нового поколения.

Какие преимущества дает Mobile ID?

Mobile ID позволяет получать государственные услуги удаленно через интернет, пользоваться коммерческими онлайн-сервисами, наделять электронные документы юридической силой.

“Идентификатор (Mobile ID, ЭП) должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это ни касалось – банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга – земля, строительство, или что-то другое. У человека должна быть возможность в своем мобильном телефоне заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе – в борьбе со взяточничеством”, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Mobile ID будет доступен для всех абонентов мобильного оператора?

Нет. Mobile ID будет доступен только для контрактных абонентов. Mobile ID также пока будет недоступен для зарегистрированных (тех, кто предоставил свои паспортные данные) абонентов.

Mobile ID будет работать на любом телефоне или только на смартфоне?

Mobile ID будет работать на любом телефоне.

Как получить Mobile ID?

Контрактный абонент мобильного оператора должен взять с собой свой паспорт, копию паспорта, идентификационный код, копию идентификационного кода и прийти в фирменный магазин мобильного оператора, который оснащен оборудованием для выдачи Mobile ID.

На 27 декабря 2018 года такой магазин есть у “Киевстар” в Киеве по адресу ул. Крещатик, 13. 400 магазинов по всей стране “Киевстар” планирует покрыть за первые 6 месяцев 2018 года.

Сколько будет стоить для абонента получение SIM-карты с Mobile ID?

Каждый оператор будет самостоятельно определять подход и модель монетизации, говорит заместитель главы Госагентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб.

Во всем мире распространены два подхода. Первый, когда оператор вводит дополнительную ежемесячную абонплату за использование Mobile ID. Второй, когда плата взимается за каждую транзакцию, то есть подпись одного документа стоит определенную очень незначительную сумму.

Когда мобильные операторы Vodafone Украина и lifecell начнут выдавать Mobile ID?

lifecell начнет выдавать Mobile ID в феврале 2018 года, а Vodafone Украина – в середине 2018 года.

Сколько времени будет действовать выданный Mobile ID?

По действующему законодательству, ЭЦП на базе Mobile ID будет действительна 2 года. Продлить действие ЭЦП можно будет через интернет. Для этого надо будет направить соответствующий запрос и подписать его еще действующим Mobile ID.

Чем SIM-карта с Mobile ID будет отличаться от обычной SIM-карты?

SIM-карта с Mobile ID содержит в своем чипе криптомодуль. Именно в этот криптомодуль записывается личный ключ пользователя (ЭЦП). Этот ключ невозможно скопировать или как-то иначе “вытащить” из чипа. Поэтому Mobile ID является надежной, безопасной и удобной для пользователя технологией.

Сможет ли злоумышленник воспользоваться моим Mobile ID, если он украдет у меня телефон?

Нет. Личный ключ на SIM-карте не возможно скопировать или удалить. Также, как и в случае с обычным ЭЦП или банковской картой в Mobile ID работает система из двух пин-кодов. Первый предназначен для доступа к SIM-карте. Второй для доступа к личному ключу.

Если человек потерял телефон, то он должен воспользоваться сервисом блокировки ЭЦП, как, например, в случае с банковской картой. Если представить такой случай, когда человек потерял или у него украли телефон и он при этом скомпрометировал оба пин-кода, то это будет равносильно тому, чтобы поехать в отпуск, не закрыть дверь в квартиру, и сообщить об этом преступнику.

Кто и когда будет принимать Mobile ID?

С начала 2018 года сервис заработает для электронных услуг в земельной сфере (e.land.gov.ua) и в сфере юстиции, в частности, в сфере регистрации бизнеса (online.minjust.gov.ua).

В соответствии с поручением премьер-министра, все органы власти должны обеспечить интеграцию Mobile ID в свои электронные сервисы.

Mobile ID наряду с традиционной ЭЦП обладает высоким уровнем гарантий и может быть использован для получения любых административных услуг, а также бизнес-услуг в секторах B2B и B2C. Учитывая международный, опыт Mobile ID имеет большой потенциал в банковской сфере.

Какие именно услуги можно уже сейчас получить с помощью Mobile ID?

В земельной сфере:

- выписка о земельном участке или выписка о нормативной денежной оценке;

- регистрация земельного участка;

- согласование проектов землеустройства;

- получение информации о владельце земельного участка и т.п.

В сфере юстиции:

- открытие бизнеса (внесение изменений, закрытие);

- получение выписок из реестра прав и бизнес-регистра и т.п.

Как именно надо применять Mobile ID, чтобы получить госуслугу через интернет?

Например, пользователь хочет зарегистрировать бизнес. Он заполняет онлайн форму и выбирает подписать с помощью MobileID. Затем указывает номер своего мобильного телефона. На мобильный телефон приходит служебное SMS. SMS инициирует в телефоне процедуру наложения ЭЦП. В служебном SMS содержится хэш (уникальный код) документа, который подписывает пользователь. В нашем случае таким документом является заполненная форма на открытие бизнеса.

Затем пользователь вводит пин-код доступа к SIM-карте, после чего вводит пин-код личного ключа. После этого электронный документ (заполненная форма на открытие бизнеса) наделяется юридической силой.

Будет ли SIM-карта с Mobile ID работать в сети 4G?

Да. Предстоящий запуск связи четвертого поколения может стать еще одним мотивом посетить магазин оператора для получения SIM-карты с Mobile ID. Как известно, для использования смартфона в сети 4G нужно получить новую специальную SIM-карту.

Всеволод Некрасов