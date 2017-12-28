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Луценко анонсировал конфискацию в 2018 году еще 5 миллиардов гривен Януковича и Ко

Луценко анонсировал конфискацию в 2018 году еще 5 миллиардов гривен Януковича и Ко

В начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности в отношении тех, кто принял средства и не может донести их до людей», – сказал генпрокурор. Луценко отметил, что из 22 миллиардов гривен спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря были освоены всего 5 миллиардов. «Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить», – отметил Луценко. В государственном бюджете на 2018 год заложены 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации. В сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из 200 миллионов долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.

По материалам Радио Свобода
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