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В Госстате подсчитали, сколько украинцы потратили на бензин

В Госстате подсчитали, сколько украинцы потратили на бензин

В ноябре 2017 года продажи бензина через сети АЗС составили почти 4,55 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Помимо этого, продажи дизельного топлива составили 3,85 млрд грн, пропана и бутана – 1,47 млрд грн.

В целом, реализация бензина в Украине через сети АЗС в ноябре 2017 года сократилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 12,1% – до 126,45 тыс. тонн.

Согласно статистике, дизельного топлива через сети АЗС в ноябре 2017 года было продано 131 тыс. тонн, что на 7,7% меньше показателя ноября 2016 года.

А вот продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 15,1% – до 65,65 тыс. тонн.

По материалам Корреспондент.net
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