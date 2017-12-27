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Китайцы обвиняют Apple в расизме из-за плохой работы Face ID

Китайцы обвиняют Apple в расизме из-за плохой работы Face ID

Китайские пользователи обвинили компанию Apple в расизме из-за того, что функция Face ID работает не должным образом.

Об этом сообщает Itc.ua.

Причиной обвинений стал очередной сбой в работе функции биометрической идентификации Face ID.

Как заявляет житель Шанхая, его сын играл со смартфоном iPhone X матери и смог разблокировать его, не зная пароля. Для этого ему было достаточно лишь взглянуть на мобильное устройство, а смартфон просканировал лицо мальчика и распознал его как лицо своей обладательницы.

Как уверяет Apple, это редкий и единичный случай, но все же компания всерьез занялась расследованием уведомления о разблокировке смартфона матери сыном.

В свою очередь, жителей Китая начинают беспокоить вопросы безопасности и конфиденциальности при использовании iPhone X.

По материалам ITC.ua
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