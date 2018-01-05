Стоимость продуктовой корзины в Венесуэле за 2017 год выросла в 20 раз: в ноябре набор продуктов стоил 13,88 млн боливаров, сообщает газета El Nacional со ссылкой на данные Центра документирования и социального анализа Федерации учителей Венесуэлы.
Поясняется также, что за ноябрь минувшего года потребительская корзина стала дороже на 150%, а за календарный год – с ноября 2016 года — на 2123%.
Для удовлетворения базовых потребностей в последний осенний месяц венесуэльцам было необходимо тратить свыше двух минимальных месячных зарплат в сутки.
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