Бундесбанк: криптовалюты в еврозоне не будет

Запуск официальной криптовалюты на территории ЕС полностью исключен, заявили в Бундесбанке. Центробанк Германии также предупредил о рисках инвестирования в биткойн. При этом регулятор признал, что криптовалюта приобрела популярность на волне недоверия к устоявшейся финансовой системе.

В интервью немецкому изданию Euro am Sonntag член совета директоров Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле заявил, что введение криптовалюты в еврозоне не рассматривается. Ни один из центробанков ЕС не планирует выпускать собственную валюту.

Ранее президент Европейского центробанка Марио Драги заявил, что ни одна из стран-участниц ЕС не имеет права вводить собственную валюту. Драги сделал это заявление в ответ на планы Эстонии ввести государственную криптовалюту эсткойн.

Представитель Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле также поделился своим мнением о биткойне. В отличие от многих экспертов, он не называет криптовалюту пузырем: «Пузырь станет очевидным, только после того, как он лопнет». По словам Тиле, беспокоиться стоит из-за стремительного роста биткойна, который рано или поздно приведет к стремительным финансовым потерям.

Тиле объяснил, почему биткойн зародился в период после финансового кризиса. «Проследите связь. Появление криптовалют, по всей видимости, связано с критической оценкой финансовой системы в то время. Поэтому центробанкам и всей системе финансовой политики нужно вернуть доверие людей». Представитель Бундесбанка добавил, что евро базируется на доверии, которое сложно заработать и легко потерять.

В интервью Тиле также отметил, что колебания биткойна настолько сильны, что использовать его как средство сбережения слишком рискованно. Всего за пару недель курс биткойна упал на 30%, опустившись с исторического максимума в $20 000 до $14 000. Как средство платежа биткойн также не эффективен, так как за любые транзакции приходится платить комиссию, заметил Тиле.