Бундесбанк: криптовалюты в еврозоне не будет

Запуск официальной криптовалюты на территории ЕС полностью исключен, заявили в Бундесбанке. Центробанк Германии также предупредил о рисках инвестирования в биткойн. При этом регулятор признал, что криптовалюта приобрела популярность на волне недоверия к устоявшейся финансовой системе.
В интервью немецкому изданию Euro am Sonntag член совета директоров Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле заявил, что введение криптовалюты в еврозоне не рассматривается. Ни один из центробанков ЕС не планирует выпускать собственную валюту.
Ранее президент Европейского центробанка Марио Драги заявил, что ни одна из стран-участниц ЕС не имеет права вводить собственную валюту. Драги сделал это заявление в ответ на планы Эстонии ввести государственную криптовалюту эсткойн.
Представитель Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле также поделился своим мнением о биткойне. В отличие от многих экспертов, он не называет криптовалюту пузырем: «Пузырь станет очевидным, только после того, как он лопнет». По словам Тиле, беспокоиться стоит из-за стремительного роста биткойна, который рано или поздно приведет к стремительным финансовым потерям.
Тиле объяснил, почему биткойн зародился в период после финансового кризиса. «Проследите связь. Появление криптовалют, по всей видимости, связано с критической оценкой финансовой системы в то время. Поэтому центробанкам и всей системе финансовой политики нужно вернуть доверие людей». Представитель Бундесбанка добавил, что евро базируется на доверии, которое сложно заработать и легко потерять.
В интервью Тиле также отметил, что колебания биткойна настолько сильны, что использовать его как средство сбережения слишком рискованно. Всего за пару недель курс биткойна упал на 30%, опустившись с исторического максимума в $20 000 до $14 000. Как средство платежа биткойн также не эффективен, так как за любые транзакции приходится платить комиссию, заметил Тиле.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)3 ч. назад - 1638 38
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноВчера, 20:00 - 1815 8
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Французская BNP Paribas намерена выкупить 0,0002% УкрСиббанкаВчера, 14:30 - 1132 4
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4412 28
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2874
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2645 5
Google "убьет" миллионы приложений для Android-смартфоновВчера, 18:40 - 2636 2
Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабреВчера, 21:00 - 2592 2
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 1669 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2767
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3837 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2502 8
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6245 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Чи стали українці жити краще (інфографіка)Обговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості