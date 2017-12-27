Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементов

Японская компания Solar Frontier утверждает, что установила новый мировой рекорд эффективности тонкопленочных солнечных элементов. КПД ячейки площадью 1 кв. см достиг 22,9%. Об успехе сообщает издание Printed Electronics World.
Исследования проводились совместно с Национальным агентством исследований и технологий Японии. Рекорд, независимо проверенный Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий, на 0,3% превышает предыдущий, который был установлен немецкими исследователями в феврале 2016 года.
Достигнутый результат стал возможен благодаря собственным технологиям компании, в том числе улучшенной обработке поверхности поглощающего слоя. По словам представителей Solar Frontier, он является итогом тщательных исследований, которые компания проводит с целью достичь большей энергоэффективности. Солнечные ячейки с повышенным КПД станут основой для новой продукции компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стали ли украинцы жить лучше (инфографика)3 ч. назад - 1709 38
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4446 28
Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячноВчера, 20:00 - 1854 10
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2695 5
Французская BNP Paribas намерена выкупить 0,0002% УкрСиббанкаВчера, 14:30 - 1147 4
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 4446 28
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2898
Суд разрешил экстрадировать СаакашвилиВчера, 19:15 - 2695 5
Google "убьет" миллионы приложений для Android-смартфоновВчера, 18:40 - 2655 2
Не все пенсионеры получат январские пенсии в декабреВчера, 21:00 - 2609 2
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 1675 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2771
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3839 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2506 8
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6249 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Чи стали українці жити краще (інфографіка)Обговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості