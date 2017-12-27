Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементов

Японская компания Solar Frontier утверждает, что установила новый мировой рекорд эффективности тонкопленочных солнечных элементов. КПД ячейки площадью 1 кв. см достиг 22,9%. Об успехе сообщает издание Printed Electronics World.

Исследования проводились совместно с Национальным агентством исследований и технологий Японии. Рекорд, независимо проверенный Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий, на 0,3% превышает предыдущий, который был установлен немецкими исследователями в феврале 2016 года.

Достигнутый результат стал возможен благодаря собственным технологиям компании, в том числе улучшенной обработке поверхности поглощающего слоя. По словам представителей Solar Frontier, он является итогом тщательных исследований, которые компания проводит с целью достичь большей энергоэффективности. Солнечные ячейки с повышенным КПД станут основой для новой продукции компании.