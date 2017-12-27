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Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементов

Установлен новый рекорд КПД пленочных солнечных элементов

Японская компания Solar Frontier утверждает, что установила новый мировой рекорд эффективности тонкопленочных солнечных элементов. КПД ячейки площадью 1 кв. см достиг 22,9%. Об успехе сообщает издание Printed Electronics World.

Исследования проводились совместно с Национальным агентством исследований и технологий Японии. Рекорд, независимо проверенный Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий, на 0,3% превышает предыдущий, который был установлен немецкими исследователями в феврале 2016 года.

Достигнутый результат стал возможен благодаря собственным технологиям компании, в том числе улучшенной обработке поверхности поглощающего слоя. По словам представителей Solar Frontier, он является итогом тщательных исследований, которые компания проводит с целью достичь большей энергоэффективности. Солнечные ячейки с повышенным КПД станут основой для новой продукции компании.

По материалам hightech.fm
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