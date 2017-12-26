Кабмин согласовал заимствование $500 млн у Китая

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) привлечет $500 млн внешних займов для финансирования инвестиционного проекта на строительство жилья.
Соответствующее постановление №1008 опубликовал Правительственный курьер.
Так, ГИУ под госгарантии получила разрешение взять кредит $500 млн под 4,5% годовых сроком на 15 лет.
Согласно сообщению, выборка кредита осуществляется отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования, указанному в кредитном договоре.
Целевое назначение кредита – финансирование сделок по приобретению жилья или финансирование строительства жилья согласно государственному инвестиционному проекту.
Это позволит построить 1,4 млн кв. м жилья (около 30,6 тыс. квартир) на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга по ставке не более 15,3% годовых.
Приоритетом станет обеспечение жильем участников АТО, военнослужащих и полицейских, а также вынужденных переселенцев.
Одобренные условия финансирования также предусматривают трехлетнюю отсрочку погашения кредита и погашение основной суммы долга 24 равными частями раз в полгода с выплатой процентов.
Согласно пояснительной записке, ранее ГИУ на конкурсе отобрала Китайскую национальную корпорацию генеральных подрядов (CCEC) и 17 ноября 2017 года заключило с ней соглашение о реализации государственного инвестиционного проекта, которым подтвердило условия получения финансирования.
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