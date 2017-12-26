Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 164 0

Кабмин согласовал заимствование $500 млн у Китая

Кабмин согласовал заимствование $500 млн у Китая

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) привлечет $500 млн внешних займов для финансирования инвестиционного проекта на строительство жилья.

Соответствующее постановление №1008 опубликовал Правительственный курьер.

Так, ГИУ под госгарантии получила разрешение взять кредит $500 млн под 4,5% годовых сроком на 15 лет.

Согласно сообщению, выборка кредита осуществляется отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования, указанному в кредитном договоре.

Целевое назначение кредита – финансирование сделок по приобретению жилья или финансирование строительства жилья согласно государственному инвестиционному проекту.

Это позволит построить 1,4 млн кв. м жилья (около 30,6 тыс. квартир) на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга по ставке не более 15,3% годовых.

Приоритетом станет обеспечение жильем участников АТО, военнослужащих и полицейских, а также вынужденных переселенцев.

Одобренные условия финансирования также предусматривают трехлетнюю отсрочку погашения кредита и погашение основной суммы долга 24 равными частями раз в полгода с выплатой процентов.

Согласно пояснительной записке, ранее ГИУ на конкурсе отобрала Китайскую национальную корпорацию генеральных подрядов (CCEC) и 17 ноября 2017 года заключило с ней соглашение о реализации государственного инвестиционного проекта, которым подтвердило условия получения финансирования.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017