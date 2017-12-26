Польша вводит новые правила для гастарбайтеров

С начала 2018 года сезонные работники должны будут заплатить за разрешение на работу.

Бесплатные заявления-поручения польских работодателей отменят, сообщает “Польское Радио”.

Оплата за этот документ составит 30 злотых — около 240 грн.

Новые правила вступят в силу в соответствии с изменениями трудового законодательства для иностранцев, рассказала директор Уездного правительства труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек.

Трудовое законодательство Польши адаптируют к стандартам Евросоюза, пояснил директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз. Добавил, что новое регулирование должно побороть недостатки регистрации бесплатных заявлений-поручений.

Работник не может находиться в Польше дольше, чем 9 месяцев в течение календарного года. Время будет считаться с момента пересечения границы.