СБУ разрешила поляку Станчаку возглавлять "Укртрансгаз"

Служба безопасности Украины предоставила Павлу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы главой ПАО “Укртрансгаз”. Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение со Станчаком)”, — отметили в пресс-службе во вторник.

Как сообщалось, “Нафтогаз” утвердил Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако СБУ тогда не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

Назначение Станчака получило одобрение наблюдательного совета “Нафтогаза”, а благодаря новым уставам НАК как акционер может назначать руководство дочерних компаний без дополнительных согласований с собственным акционером — Кабинетом министров.

Станчак в 2003-2004 годах работал в польском аналоге “Нафтогаза” — PGNiG. Он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС в Польше — Gaz-System S.A. Аналогичный путь должны пройти “Нафтогаз” и “Укртрансгаз” в соответствии с внедрением требований Третьего энергопакета.

В ноябре “Нафтогаз Украины” перевел Станчака на должность вице-президента “Укртрансгаза”.

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