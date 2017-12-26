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Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячно

Альтернативная энергия: как получать от 10 тыс. грн ежемесячно

На установку в доме солнечной батареи, семья в Киевской области потратила $30 тыс.

Из 30 тыс. киловатт-часов в год, которые производит станция, семья потребляет только 12 тыс. Неиспользованную электроэнергию продает государству, пишет “Народная правда”.

По условиям зеленого тарифа, Киевоблэнерго обязано выплачивать семье около 65 тыс. грн за полгода.

Тариф ввели 5 лет назад. Граждане покупают и монтируют солнечные батареи, ветряки и другие альтернативные электростанции. В то же время, государство обязано покупать у них остатки энергии.

До 2020 года облэнерго обязано платить тем, кто установил солнечные батареи, почти по 6 грн за киловатт-час. В сумме это более 10 тыс. грн в месяц, когда солнце хорошо припекает.

По материалам Газета по-Украински
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