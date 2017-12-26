Суд вернул Авакову-младшему загранпаспорт и снял электронный браслет

Солом’янскький районный суд Киева вернул сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру, который является фигурантом “дела рюкзаков”, заграничный паспорт и снял электронное средство контроля местоположения. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

“Соломенский суд 22 декабря частично удовлетворил наше ходатайство о продлении Александру Авакову еще на два месяца меры пресечения в виде личных обязательств. Суд обязал его являться по первому требованию следователя, сообщать об изменении местопребывания. Одновременно суд вернул ему документы, дающие право выезда за границу и снял электронное средство контроля”, — сказали в САП.

Напомним, Апелляционный суд Киева отправил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции постановление об аресте на имущество сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, который является фигурантом в деле о рюкзаках МВД.

Справка Finance.ua

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства ношением электронного средства контроля.