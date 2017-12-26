Квартирный вопрос. Сколько денег Кабмин дает на жильё для украинцев

Государство выделяет деньги на покупку жилья на льготных условиях, финансирует жилищные программы для военных, переселенцев и детей-сирот. Но средств, как всегда, не хватает.

С ноября в Украине возобновили государственную программу покупки квартир на льготных условиях “Доступное жильё”. После двухлетнего перерыва украинцы могут претендовать на компенсацию части стоимости квартиры. Фокус разбирался, кто сегодня может претендовать на условно государственное жильё.

Квартиры от государства

Возобновление программы “Доступное жильё” в 2017 году обошлось бюджету в 30 млн грн. Пока выделенных денег хватит на покупку жилья примерно для 100 украинских семей. В 2018 году финансирование программы увеличат до 100 млн грн.

“Мы просили 1 млрд грн. Это дало бы возможность обеспечить жильём более 5 тыс. семей, которые имеют право на поддержку”, — отмечает Сергей Комнатный, глава правления Госфонда.

По его словам, заявки на участие в программе до конца года подадут около двух тысяч человек, но финансирования хватит не на всех. Глава фонда надеется, что инициативу выделить матпомощь для покупки жилья поддержат в регионах.

Остаётся вероятность, что до конца 2018 года из госбюджета удастся получить дополнительные средства. Сергей Комнатный отмечает, что это важно, поскольку отныне купить квартиру по программе может любая украинская семья, у которой меньше 13,65 кв. м жилья на человека, а доход не выше 5-кратного среднего заработка одного взрослого человека. Раньше эта опция была доступна только для тех, кто стоял в “квартирной очереди”. Сейчас принцип простой: первый зарегистрировал заявление — первый в очереди на льготное жильё.

“Я считаю, что право на квартиру по относительно доступной цене может иметь как участник АТО, так и врач, который его лечил”, — говорит Комнатный.

Жильё для семей погибших военных

Но всё же для участников боевых действий на востоке страны предусмотрены преференции в рамках этой программы. Если обычно за положенные 21 кв. м жилой площади на человека нужно оплатить 70% стоимости, то участнику АТО — 50%.

В программе принимают участие только новострои, одобренные комиссией при Минрегионе. Дом должен быть построен минимум на 50%, а застройщик — иметь хорошую репутацию.

Это не единственная жилищная программа для участников АТО. Ряд вариантов поддержки предлагает Минобороны и Минсоцполитики. К примеру, в 2017 году из фондов Министерства обороны Украины жильё получили 433 участника АТО. За всё время проведения антитеррористической операции из фондов Министерства обороны жильё получили 1178 участников АТО. Кроме того, на учёте в Вооружённых силах Украины находится 151 семья военнослужащих, погибших в ходе АТО. В 2017 году 6 семей получили квартиры. С начала проведения АТО жильё получили 142 семьи погибших бойцов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, в 2017 году ведомство распределило по регионам почти 4,6 млн грн субвенции для компенсации покупки жилья семьям погибших и получивших увечья участников АТО.

Жильё для военных

Если говорить про квартирную очередь для военнослужащих в целом, то в ней сегодня 42 тыс. человек. Ещё около 12 тыс. бывших военнослужащих ожидают получения ведомственного жилья. В 2017 году, по данным Минобороны, жильём удалось обеспечить 254 военнослужащих по программе “Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооружённых сил Украины”. При этом по плану на 2018 год получить квартиры должны чуть более 1,5 тыс. представителей ВСУ и ещё 80 — компенсацию за строительство жилья.

Кроме того, в 2017 году из категории служебного жилья вывели 294 квартиры. Их отдали для постоянного проживания семьям военнослужащих. Но, как рассказал советник министра обороны Украины Юрий Бирюков, в ведомстве хотят отойти от практики передачи служебного жилья в постоянную собственность.

“В Николаеве строим три пятиэтажных дома на 216 квартир. Оформляем как штатно-должностное жильё, — говорит Бирюков. — Военнослужащий не будет иметь права там даже прописываться”. Логика таких изменений проста. Подобные комплексы для военнослужащих со временем будут построены во всех регионах Украины. Тогда при ротации семьи военнослужащих смогут переезжать из одной квартиры в точно такую же в другом регионе. Все дома со штатно-должностным жильем должны быть построены по типовому проекту.

Правда, создать такую систему сложно. Главная проблема — процедура согласования строительства с органами местного самоуправления.

Переселенцы и дети-сироты

Из-за военных действий на востоке Украины появилась новая группа социально уязвимых людей — временные переселенцы. Тут успехи правительства в решении квартирных вопросов намного скромнее. Только один раз за 2017 год правительство выделило Министерству по вопросам временно оккупированных территорий субвенцию в 17 млн грн для покупки жилья. Его будут выдавать переселенцам во временное пользование. Деньги пошли в Мариуполь, Покровск, Дружковку в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области.

В этом году власть обратила внимание на детей-сирот и интернаты. Серьёзность намерений правительство подтвердило летом 2017 года, выделив для реконструкции и строительства малых групповых домов, а также покупки жилья для детей-сирот более 277 млн грн. В 2018 году запланировано обеспечить социальным жильём 555 детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики. А финансирование программы должно увеличиться почти в два раза, до 518 млн грн.

Что касается программ от застройщиков, тут Украине похвастаться практически нечем. Частные строительные компании не спешат создавать длительные “социальные” программы. Сегодня можно рассчитывать на периодические распродажи — периоды, когда стоимость за квадратный метр жилья ниже установленной. Коммунальные предприятия строят спецдома для медиков, пожарных и т.д. В итоге они могут выкупить около 30% квартир за 70% от номинальной стоимости. Остальные 30% компенсирует КП от продаж оставшихся квартир по коммерческой цене.

Также в стране полноценно не работает программа обеспечения молодёжи жильём — когда украинцы до 36 лет могут покупать жильё по кредиту в 3% годовых, если нет детей. Если есть ребёнок, процентная ставка нулевая, если двое детей — компенсация 25% от тела кредита, если трое — компенсация 50%. Сегодня её финансирование по сути отдано на усмотрение местных органов власти. Не возобновляет государство и программы ипотечного кредитования.

Ольга Прядко