Прогноз: в 2018 году Индия станет пятой крупнейшей экономикой мира

В ближайшем будущем список мировых экономических лидеров претерпит изменения. Великобритания будет терять позиции, Россия опустится за пределы топ-15 экономик планеты. Такой прогноз экономистов института CEBR.

По оценкам экономистов британского исследовательского института CEBR, в 2018 году состав пяти крупнейших экономик претерпит изменения. Вместо Великобритании на пятое место выйдет ее бывшая колония – Индия, составив компанию США (1 место), Китаю (2 место), Японии (3 место) и Германии (4 место).

Соединенное Королевство и Франция занимают соответственно шестое и седьмое место. В то же время к 2020 году Великобритания опустится ниже Франции, прогнозируют специалисты. Впрочем, негативный эффект от Brexit вероятно будет не таким сильным, как этого опасались, пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с опубликованным во вторник, 26 декабря, прогнозом организации.

Аналитики попытались заглянуть и в далекую перспективу: в 2032 году, прогнозируют они, Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой на планете. Предыдущие прогнозы говорили о 2031 году, однако протекционистские заявления президента Дональда Трампа пока серьезно не сказались на глобальной торговле.